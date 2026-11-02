"이직하세요" AI 조언에 '덜컥'…'인생 자동완성'의 위험 [SDF]

"지금 집을 사는 게 좋을까?" "내년에 회사를 옮기는 게 나을까?"



정보를 찾는 걸 넘어 인생의 중요한 선택까지 AI에게 상의하는 시대.



AI의 답을 따라 결정한 선택은 과연 '내가 결정한 나만의 선택'이라 할 수 있을까.



영국 옥스퍼드 대학에서 철학과 인공지능을 연구하는 필립 코랄루스 교수(영국 옥스퍼드대학교 초대 철학·AI 맥코드 석좌교수, 인간중심 AI 연구소 창립소장)는 이렇게 삶의 선택을 AI에게 의존하는 미래를 '인생의 자동완성(Autocomplete for life)'이라고 표현합니다.



스마트폰 창에서 다음에 쓸 단어를 미리 보여주듯 AI가 우리의 다음 선택지를 제시한단 개념입니다.



미래의 우리는 실제로 AI에게 온갖 선택을 맡기고 있진 않을까요?



AI가 인간의 판단을 대신한다면 인간의 '자율성 상실(loss of autonomy)'로 이어질 수 있다고 코랄루스는 우려합니다.



[필립 코랄루스/영국 옥스퍼드대 초대 철학·AI 맥코드 석좌교수 (2026년 5월, 옥스퍼드대 HAI Lab 공동주최 세미나에서) : 인간과 AI의 관계에서 자율성의 문제를 해결하려면 AI가 우리 인생을 '자동완성'하게 해서는 안 됩니다.]



코랄루스가 주목하는 건 AI가 인간의 판단을 대신하지 않고 인간이 스스로 생각하도록 돕는 방법입니다.



[필립 코랄루스/영국 옥스퍼드대 초대 철학·AI 맥코드 석좌교수 (2026년 5월, 옥스퍼드대 HAI Lab 공동주최 세미나에서) : 어떻게 하면 AI가 필요할 때 적절히 제동을 걸게 하고 그러면서도 내가 계속 대화하고 싶게 만들 수 있을까요?]



그 중심에는 '생각의 촉매가 되는 질문(Catalytic questions)'이 있습니다.



가령 "회사를 옮길까"라고 물었을 때 AI가 답을 내놓도록 하는 대신 "이직을 고민하는 가장 큰 이유는 무엇인가?", "5년 뒤 어떤 선택을 더 후회할 것 같나?"라고 되묻게 하는 겁니다.



AI가 단순히 질문을 많이 하는 게 아니라 중요하면서도 핵심을 찌르는 질문을 던져 인간이 다시 숙고하게 하고, 그 결과 스스로 납득할 수 있는 판단에 이르도록 돕는 것(Remain the authors of our own judgments)입니다.



[필립 코랄루스/영국 옥스퍼드대 초대 철학·AI 맥코드 석좌교수 (2026년 5월, 옥스퍼드대 HAI Lab 공동주최 세미나에서) : '판단에 책임지는 주체는 최종적으로 인간이어야 한다'는 건 매우 자연스러운 원칙입니다.]



AI가 아무리 고도화돼도 스스로 결정하고 선택하는 인간으로 남으려면 우리는 어떻게 해야 할까요?



한국을 찾는 필립 코랄루스 교수가 오는 5일 SBS D포럼에서 그 해법을 제시합니다.



(취재 : 정윤식, 영상편집 : 김종태, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)