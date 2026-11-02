[자막뉴스] 대낮에 금괴 턴 간 큰 중학생들…"돈 필요해서"

서울 종로 귀금속 거리에서 골드바를 훔쳐 달아난 중학생들이 경찰에 붙잡혔습니다.



오늘(2일) 서울 종로경찰서는 지난달 31일 대낮에 종로구의 한 금은방에서 골드바 4개를 훔친 혐의를 받는 중학생 3명을 검거했습니다.



범행 과정도 치밀했습니다.



이들은 금은방에서 골드바를 사겠다고 접근한 뒤 주인이 보지 않는 틈을 타 1돈(3.75ｇ) 짜리 골드바 총 4개를 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있습니다.



금은방 주인은 범행 약 30분 뒤 골드바가 사라진 사실을 알아챘습니다.



주인의 신고를 받은 경찰은 출동 10분 만에 인근에서 중학생들을 차례로 긴급 체포했습니다.



조사 결과 동네 친구 사이인 이들은 핼러윈을 맞아 타지역에서 서울을 방문했다가 범행한 것으로 드러났습니다.



일행 가운데 한 명은 형사처벌을 받지 않는 만 14세 미만의 촉법소년으로 알려졌습니다.



중학생들은 경찰 조사에서 "돈이 필요해 범행했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)