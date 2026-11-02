시총 1조 원 넘는 기업인데…'저평가' 꼬리표 붙은 이유

롯데쇼핑, 이마트, 한화생명, 현대제철.



우리에게 익숙한 이름이자, 코스피에서 시가총액 1조 원이 넘는 기업들입니다.



그런데, 11월 2일부터 이 기업들을 포함한 국내 증시 151개 종목에 '저PBR'이라는 다소 낯선 꼬리표가 붙었습니다.



'저PBR'은 무엇을 의미하고, 기업들에게는 어떤 영향을 미치게 될까요?



<머그 인사이트>에서 정리해봤습니다.



(구성 : 이미선, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조승현, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)