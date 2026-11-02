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철원 전방부대서 20대 하사 숨진 채 발견…"사망 경위 조사"

손형안 기자
작성 2026.11.02 16:58 수정 2026.11.02 17:13 조회수
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오늘(2일) 오전 강원도 철원군 육군 모 부대에서 부사관이 숨진 채 발견됐습니다.

군과 소방당국에 따르면 오늘 오전 7시 14분쯤, 육군 모 부대 건물 안에서 20대인 A 하사가 머리를 크게 다친 채 쓰러져 있는 걸 부대원이 발견해 신고했습니다.

군은 사고 직후 언론 공지를 내고 철원 전방부대에서 하사가 외상을 입고 의식불명 상태로 발견된 후 숨졌다고 밝혔습니다.

이어 현재 군과 민간 수사기관이 정확한 사고 원인과 경위를 조사하고 있다고 덧붙였습니다.

육군은 사망 경위와 관련해 현재까지 대북 용의점은 없는 것으로 보고 있으며 사고 발발 당시 A 하사 주변에 아무도 없던 상황인 걸로 파악하고 있습니다.

아울러, 범죄 가능성 역시 낮은 것으로 추정하고 사고 경위를 파악하고 있습니다.

(취재 : 손형안, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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