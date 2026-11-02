[이슈대담] 3주째 격렬 시위, '복지 국가' 프랑스의 민낯…"'재정 문제' 심각한 유럽, 선거서 극좌·극우 투표 가능성"

[SBS 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 조홍식 숭실대 정치외교학과 교수, 로빈 데이아나 프랑스 출신 방송인

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● 이슈대담



로빈 데이아나 / 프랑스 출신 방송인

"프랑스 시위대 약탈 위주 보도 안타까워"

"대도시 대규모 시위…소도시는 소규모 시위 중"

"많은 학생이 미래에 대해서 희망이 없어졌다고 느껴"

"프랑스 대입 제도, 사립·공립 격차로 시위 확산"

"프랑스 중도층 많았지만 이번 선거부터 양극화 심화 예상"

"프랑스 먼 나라지만 한국에서도 발생할 수 있는 문제"



조홍식 / 숭실대 정치외교학과 교수

"프랑스 시위대 숫자 줄어드는 추세 나타나"

"열악한 교육 환경서 시작된 시위…사회 불평등 문제로 확산"

"유럽 정부들 막대한 빚 있어 시위 전역 확산"

"유럽 내 공공 서비스 약화, 정부 재정 문제도"

"교육 환경 열악 지역, 이민자 많은 곳과 동일"

"이민자 자체가 이번 시위 주동한 것 아냐"

"국제 시장에서 유로존에 대한 의심 커질 가능성"

"유럽과 한국 상황 달라‥같은 상황으로 보기엔 위험"

"시위를 통해 열악한 프랑스 교육 상황 알려진 점 의미"



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