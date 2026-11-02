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[자막뉴스] 출연자 목 졸라 기절시켜놓고…"대본이었는데요?" 황당 주장

정다은 기자
작성 2026.11.02 16:38 조회수
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유튜브 방송 중 출연자의 목을 졸라 기절시킨 폭력조직원 출신 격투기 선수 등 일당이 인천공소청에 송치됐습니다.

인천 서부경찰서는 상해 혐의로 격투기 선수 A 씨를 불구속 송치했습니다.

A 씨와 함께 범행을 방조하거나 갈등 상황을 만든 유튜버 3명도 상해방조 및 공동강요 혐의로 불구속 송치했습니다.

A 씨 등은 지난 9월 6일 새벽 4시쯤 인천시 서해구 청라동 오피스텔에서 유튜브 방송을 하던 중 출연자인 20대 남성 B 씨의 목을 졸라 기절시키는 등 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.

당시 의식을 잃고 쓰러진 B 씨는 머리를 바닥에 강하게 부딪혔고, 신체 일부에 마비 증상을 보이는 등 전치 12주의 상해 진단을 받은 것으로 전해졌습니다.

A 씨 등은 미리 합의한 대본에 따라 연출된 행동을 한 것이라고 주장했지만, 경찰은 상해의 고의가 인정된다고 판단했습니다.

특히 겁에 질린 B 씨가 대본대로 다툼을 벌이는 것을 망설이자 주변에 있던 유튜버들이 다툼을 유도하거나 강요한 것으로 조사됐습니다.

경찰은 "대본이 있었더라도 그것을 넘어선 행위로 판단했다"며 "공범들도 사전에 범행 가능성을 알고 있었고, 기절할 때까지 제지하지 않는 등 상해 범죄에 해당한다"고 밝혔습니다.

(취재 : 정다은, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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