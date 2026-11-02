[머니버스] "더 나빠질 게 있겠나, 순매수"…'인텔·앤트로픽' 악재에도 코스피는 '상승' / "'미국 중간선거' 경우의 수와 영향은?

[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 박연미 경제평론가, 송욱 SBS 논설위원

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● 머니버스



박상현 / iM증권 리서치센터 전문위원

"장 초반 '블랙 먼데이' 공포…국내 증시, 악재 선반영"

"지난달 국내 반도체 수출 서프라이즈…우려 불식"

"외국인 매도 규모 크지 않고 연기금 중심 매수세"

"미 중간선거, 국내 증시 큰 영향 없을 것"

"중간선거 이후 '장대한 분노'가 가장 큰 변수"



송욱 / SBS 논설위원

"메모리 반도체 가격 급등으로 PC 시장 위축"

"'미 중간선거' 사전 투표율 높다고 민주당 유리한 것 아냐"

"미 민주당, 상·하원 장악 '블루 웨이브' 기대"

"미 FBI, '북한 해킹 배후' 공식 지목은 처음"



박연미 / 경제평론가

"코스피, 더 이상 물러날 수 없을 만큼 많이 빠져"

"악재 시장에 다 노출…지금이 바닥 잡는 시기"

"앤트로픽에 인텔까지 더해져 시장 '투심' 얼려"

"민주당 상하원 장악 시 AI 데이터센터 증축 쉽지 않아"

"거부권 행사 계속되면 민주당 '트랙'에 갇힐 수 있어"

"북한 해커, 앞으로도 비슷한 시도는 계속될 것"



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