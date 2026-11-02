[D리포트] 아이돌·프로야구 티켓 '110배' 뻥튀기…22억 챙긴 일당

경찰 수사관들이 검은 옷을 입은 남성을 상대로 압수수색 영장을 집행합니다.



자동 반복 입력 프로그램인 매크로 프로그램을 개발해 유명 아이돌 콘서트와 프로야구 경기 티켓을 대량 매매하고 암표로 되판 혐의를 받는 30대 A 씨입니다.



인천경찰청은 A 씨를 포함해 20대에서 60대 남녀 24명을 업무방해와 공연법, 국민체육진흥법 위반 혐의로 불구속 입건했다고 밝혔습니다.



이들은 지난 2022년부터 최근까지 국내 대형 티켓 예매사이트에서 아이돌 콘서트와 프로야구 경기 티켓 등 1만 5천500매를 사들인 후 되팔아 22억 원을 챙긴 혐의를 받습니다.



일당은 컴퓨터 22대를 갖춘 사무실에서 매크로 프로그램과 가족과 지인 등 타인 명의 계정 수백여 개를 동원해 좌석을 선점한 뒤 SNS에서 구매자를 모은 걸로 파악됐습니다.



이후 서울 송파와 마포, 경기 고양 등지에서 티켓을 현장 교부하거나 개별 배송하는 수법을 활용한 걸로 나타났습니다.



특히 이들은 정가 20만 원인 공연 티켓은 약 34배인 672만 원에, 8만 1천 원인 프로야구 한국시리즈 티켓은 110배에 달하는 893만 원에 파는 등 폭리를 취한 걸로 조사됐습니다.



일당 가운데 일부 피의자는 외국 국적도 있는 걸로 확인됐습니다.



경찰은 일당이 예매사이트의 보안 취약점을 노려 매크로 프로그램을 이용한 걸로 보고 각 예매 사이트에 해당 취약점을 알리고 개선을 요청했습니다.



또 피의자들의 계좌를 추적해 토지와 주식, 예금 등 범죄수익 21억 원을 기소 전 추징·보전하고 나머지 범죄수익 1억 200만 원에 대해서도 추가로 동결하기 위한 절차를 밟고 있다고 밝혔습니다.



(취재 : 이태권, 영상편집 : 최혜영, 화면제공 : 인천경찰청, 제작 : 디지털뉴스부)