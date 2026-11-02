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[D리포트] 아이돌·프로야구 티켓 '110배' 뻥튀기…22억 챙긴 일당

이태권 기자
작성 2026.11.02 16:21 조회수
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경찰 수사관들이 검은 옷을 입은 남성을 상대로 압수수색 영장을 집행합니다.

자동 반복 입력 프로그램인 매크로 프로그램을 개발해 유명 아이돌 콘서트와 프로야구 경기 티켓을 대량 매매하고 암표로 되판 혐의를 받는 30대 A 씨입니다.

인천경찰청은 A 씨를 포함해 20대에서 60대 남녀 24명을 업무방해와 공연법, 국민체육진흥법 위반 혐의로 불구속 입건했다고 밝혔습니다.

이들은 지난 2022년부터 최근까지 국내 대형 티켓 예매사이트에서 아이돌 콘서트와 프로야구 경기 티켓 등 1만 5천500매를 사들인 후 되팔아 22억 원을 챙긴 혐의를 받습니다.

일당은 컴퓨터 22대를 갖춘 사무실에서 매크로 프로그램과 가족과 지인 등 타인 명의 계정 수백여 개를 동원해 좌석을 선점한 뒤 SNS에서 구매자를 모은 걸로 파악됐습니다.

이후 서울 송파와 마포, 경기 고양 등지에서 티켓을 현장 교부하거나 개별 배송하는 수법을 활용한 걸로 나타났습니다.

특히 이들은 정가 20만 원인 공연 티켓은 약 34배인 672만 원에, 8만 1천 원인 프로야구 한국시리즈 티켓은 110배에 달하는 893만 원에 파는 등 폭리를 취한 걸로 조사됐습니다.

일당 가운데 일부 피의자는 외국 국적도 있는 걸로 확인됐습니다.

경찰은 일당이 예매사이트의 보안 취약점을 노려 매크로 프로그램을 이용한 걸로 보고 각 예매 사이트에 해당 취약점을 알리고 개선을 요청했습니다.

또 피의자들의 계좌를 추적해 토지와 주식, 예금 등 범죄수익 21억 원을 기소 전 추징·보전하고 나머지 범죄수익 1억 200만 원에 대해서도 추가로 동결하기 위한 절차를 밟고 있다고 밝혔습니다.

(취재 : 이태권, 영상편집 : 최혜영, 화면제공 : 인천경찰청, 제작 : 디지털뉴스부)
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