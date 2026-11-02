"급강하 중, 지상에 추락할 것 같다"…탑승자 9명 전원 사망

▲ 제트기 추락 현장

미국 플로리다주 팜비치 카운티에서 1일(현지시간) 9명을 태운 제트기가 주택가 인근 도로 한복판에 추락해 탑승자 전원이 사망했다고 CNN 방송 등이 보도했습니다.추락 지점은 웨스트팜비치 공항에서 남쪽으로 6㎞가량 떨어진 곳에 있는 주택가 인근 도로입니다.연방항공청(FAA)에 따르면 사고 제트기는 전세기로 이용할 수 있도록 등록된 리어젯 60 기종으로 텍사스주 오스틴-버그스트롬 공항에서 카리브해 바하마로 향하던 중이었습니다.소유주는 델라웨어주 소재 법인입니다.CNN 계열사인 WPBF방송이 공개한 영상을 보면 제트기가 추락해 도로에 충돌한 지점의 노면은 충격으로 뒤틀리고 움푹 파여 큰 구덩이가 생겼습니다.AP통신은 사고기가 주택가 불과 몇 피트 옆에 떨어져 주민들이 큰 충격을 받았다고 전했습니다.숀 더피 미 교통부 장관은 엑스(옛 트위터)에 "리어젯 60 기종의 제트기가 오후 12시 50분경 팜비치 카운티에 추락했다"며 "끔찍한 비극"이라고 표현했습니다.론 디샌티스 플로리다 주지사는 사고 현장에서 진행된 기자회견에서 지상에 있던 사람들 가운데 부상자나 사망자가 발생했다는 보고는 없다고 말했습니다.사고 당시 해당 지역에는 산발적으로 거센 폭풍우가 몰아쳤습니다.사고 제트기도 급강하를 시작하기 몇 분 전 강한 뇌우 구간을 통과한 것으로 전해집니다.다만 뇌우가 사고 원인으로 작용했는지는 아직 확실히 밝혀지지 않았습니다.항공 교통관제 통신 내용을 방송하는 '라이브ATC'에는 이례적으로 사고 당시 조종사와 관제사와 나눈 상세한 대화가 잡혔습니다.당시 사고기는 3만 5천 피트(약 10.6㎞) 상공에서 동쪽으로 비행하던 중 난기류, 결빙, 강수 등을 보고하며 2천 피트 더 높이겠다고 요청했고 잠시 후 급격히 하강했습니다.조종사는 비상 상황을 선언하고 구조 요청을 보냈으며 항공기가 분당 1만 피트 속도로 하강하고 있다고 보고했습니다.몇 초 뒤 분당 2만 피트로 하강한다며 지상에 추락할 것이라고 말했습니다.결국 사고기는 오른쪽으로 기운 채 지상으로 추락했고 곧바로 화염에 휩싸였습니다.항공 안전 전문가 스티브 아로요는 AP통신에 항공기가 양력을 잃고 급하강하는 실속(stall) 상태에 빠졌을 가능성이 있다고 추정했습니다.FAA는 국가교통안전위원회(NTSB)와 함께 사고 원인을 조사할 계획입니다.당국은 사고가 발생한 도로 인근을 통제하고 별도 공지가 있을 때까지 우회로를 이용할 것을 권고했습니다.NTSB 기록에 따르면 이번 사고는 올해 미국에서 발생한 항공 사고 중 두 번째로 많은 사망자를 냈습니다.앞서 지난 6월 미주리주 버틀러에서 스카이다이빙용 경비행기가 추락해 12명이 숨진 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)