[자막뉴스] 2명 사망에도 '급발진' 주장하더니…결국 "페달 오조작" 시인

올해 6월 70대 운전자의 차량이 담벼락을 뚫고 추락해 2명이 숨진 사고는 '급발진' 주장과는 달리 페달 오조작인 것으로 밝혀졌습니다.



앞서 지난 6월 5일 오후 6시 9분쯤 충북 제천시 영천동의 한 교회에서 70대 운전자 A 씨가 주차하던 중 주차장 담벼락을 들이받고 6m 아래 밭으로 추락하는 사고가 일어났습니다.



이 사고로 탑승자 5명 가운데 뒷좌석에 타고 있던 70대 B 씨 부부가 숨졌고, A 씨 등 3명이 경상을 입었습니다.



당시 차량은 전면 주차 중 갑자기 속력을 내며 담벼락을 들이받았습니다.



A 씨는 사고 직후 경찰 조사에서 차량이 급발진했다고 진술했고, 추후에도 해당 주장을 굽히지 않았습니다.



하지만, 국립과학수사연구원의 차량 사고기록장치(EDR) 분석 결과 차량엔 별다른 이상이 없는 것으로 나타났습니다.



경찰은 정밀 감식 결과를 토대로 A씨를 재차 추궁했고, 그 결과 A 씨는 이후 "가속 페달을 브레이크 페달로 착각한 것 같다"고 혐의를 시인한 것으로 알려졌습니다.



이 사건을 수사해 온 충북 제천경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 목사 A 씨를 불구속 송치했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)