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[자막뉴스] 2명 사망에도 '급발진' 주장하더니…결국 "페달 오조작" 시인

손형안 기자
작성 2026.11.02 16:04 조회수
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올해 6월 70대 운전자의 차량이 담벼락을 뚫고 추락해 2명이 숨진 사고는 '급발진' 주장과는 달리 페달 오조작인 것으로 밝혀졌습니다.

앞서 지난 6월 5일 오후 6시 9분쯤 충북 제천시 영천동의 한 교회에서 70대 운전자 A 씨가 주차하던 중 주차장 담벼락을 들이받고 6m 아래 밭으로 추락하는 사고가 일어났습니다.

이 사고로 탑승자 5명 가운데 뒷좌석에 타고 있던 70대 B 씨 부부가 숨졌고, A 씨 등 3명이 경상을 입었습니다.

당시 차량은 전면 주차 중 갑자기 속력을 내며 담벼락을 들이받았습니다.

A 씨는 사고 직후 경찰 조사에서 차량이 급발진했다고 진술했고, 추후에도 해당 주장을 굽히지 않았습니다.

하지만, 국립과학수사연구원의 차량 사고기록장치(EDR) 분석 결과 차량엔 별다른 이상이 없는 것으로 나타났습니다.

경찰은 정밀 감식 결과를 토대로 A씨를 재차 추궁했고, 그 결과 A 씨는 이후 "가속 페달을 브레이크 페달로 착각한 것 같다"고 혐의를 시인한 것으로 알려졌습니다.

이 사건을 수사해 온 충북 제천경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 목사 A 씨를 불구속 송치했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.

(취재: 손형안, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
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