출연자 목 졸라 마비까지…"대본이었다" 황당 주장

▲ 방송 중 목 조르는 장면

유튜브 방송 도중 출연자의 목을 졸라 다치게 한 혐의를 받는 폭력조직원 출신 격투기 선수 등 일당이 검찰에 넘겨졌습니다.인천 서부경찰서는 오늘(2일) 상해 혐의로 격투기 선수 A 씨를 불구속 송치했다고 밝혔습니다.A 씨와 함께 범행을 방조하거나 갈등 상황을 만든 유튜버 3명도 상해방조 및 공동강요 혐의로 불구속 송치했습니다.A 씨 등은 지난 9월 6일 새벽 4시쯤 인천시 서해구 청라동 오피스텔에서 유튜브 방송 중 출연자인 20대 남성 B 씨의 목을 졸라 기절시키는 등 다치게 한 혐의를 받습니다.당시 의식을 잃고 쓰러진 B 씨는 머리를 바닥에 강하게 부딪혔고, 신체 일부에 마비 증상을 보이는 등 전치 12주의 상해 진단을 받은 것으로 알려졌습니다.A 씨 등은 미리 합의한 대본에 따라 연출된 행동을 한 것이라고 주장했으나, 경찰은 상해의 고의가 인정된다고 판단했습니다.특히 겁에 질린 B 씨가 대본대로 다툼을 벌이는 것을 주저하자 주변에 있던 유튜버들이 다툼을 유도하거나 강요한 것으로 파악했습니다.경찰은 A 씨가 과거 폭력조직에서 활동한 데다 공개적인 방송 중 심각한 폭력 행위를 하는 등 범죄의 중대성이 있다고 보고 구속영장을 신청했으나 법원은 혐의를 인정하고 있고 피해자와 합의되었다며 기각했습니다.경찰 관계자는 대본이 있었더라도 그것을 넘어선 행위로 판단했으며 공범들도 사전에 범행 가능성을 알고 있었고 기절할 때까지 제지하지 않는 등 상해 범죄에 기여했다고 설명했습니다.(사진=유튜브 방송 갈무리, 연합뉴스)