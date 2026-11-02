[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 손석민 SBS 논설위원
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●"돼지 눈엔 돼지만" ~ ● '보수 3파전' 신호탄
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"대통령 X, 정치권에 불편 줄 뿐 국민 삶엔 피해 없어"
"여당, 장동혁 대표 체제 유지되는 게 좋아"
"정치인 아닌 '후보자 오세훈'의 발언 같아"
장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원
"대통령, 최근 사용 단어 과격해져…감정 드러나"
"대통령 여유로운 태도 필요…반대 진영도 품어야"
"오세훈, 당내 갈등에 뛰어들기는 시기상조 판단"
손석민 / SBS 논설위원
"오세훈 중심 보수세력 재편 구상 담긴 듯"
"오세훈, 한동훈 복당 불안 요소로 생각한다 해석"
"한동훈, 구심력 얼마나 확보할 수 있는지 지켜봐야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 흔들림 없는 '센터 본능'…대통령의 SNS 정치
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