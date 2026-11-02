[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 손석민 SBS 논설위원
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● '821조' 시정연설 ~ ● '미래기금' 쟁점
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"李 대통령, 실용적 예산 쓰겠다는 의지 반영 돼"
"미래기금, 미래세대 위한 투자…긍정적 의미 있어"
"미래대응기금은 미래세대 삶의 발판 만들어주는 것"
장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원
"李 대통령 부동산·증시 언급 거의 없어"
"미래대응기금, 미래 약탈기금으로 느껴져"
"2030, 미래대응기금 환영 안 할 것"
손석민 / SBS 논설위원
"미래대응기금 '액수·내용' 초유의 일"
"국민의힘, 피켓팅 시위…정치적 계산 염두한 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '821조' 슈퍼 예산 시정연설…'쌈짓돈' 논란은?
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