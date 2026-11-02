[현장영상] "맞짱 뜨자" 다짜고짜 오더니 '퍽퍽'…영업장 찾아온 이웃의 '무차별 폭행'

지난달 28일, 경기도 광명의 한 헬스장에서 업주가 평소 알고 지내던 이웃에게 무차별 폭행을 당하는 사건이 발생했습니다.



술에 취해 영업장을 찾아온 남성은 주먹과 발길질을 휘두르는 등 폭행을 이어갔고, 당시 상황은 CCTV에 고스란히 담겼습니다.



더욱이 가해자는 폭행 다음 날에도 사과를 명목으로 연락하며 만남을 요구했다고 합니다.



피해자는 추가 폭행이 두려워 이를 거절했지만, 가해자가 불과 5분 거리에 영업장을 운영하고 있어 언제 다시 마주칠지 모른다는 공포에 시달리고 있습니다.



특히 폭행이 발생한 장소에서 생업을 이어가야 하는 만큼 일상적인 불안과 심리적 고통까지 호소하는 상황인데요.



사건의 자세한 내막을 살펴봤습니다.



(취재 : 윤정주, 구성 : 양현이, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 모닝와이드 3부)