미국 빅테크, 주주환원 15년 만에 최저…AI 인프라 올인

미국 거대 기술기업 5곳이 올해 사상 최대 현금흐름을 창출했지만, 주주환원 비율은 최소 15년 만에 가장 낮았습니다.



마이크로소프트·알파벳·아마존·메타플랫폼·오라클 등 5개 사는 올해 1~9월 창출한 현금흐름의 9.3%를 배당과 자사주 매입을 통해 주주에게 환원한 것으로 파악됐다고 로이터 통신이 공시 등을 분석해 1일(현지시간) 보도했습니다.



이 비율은 지난해 같은 기간의 27.4%에 비해 크게 낮아진 수치입니다.



올해 창출된 현금 흐름은 작년 동기 대비 29% 증가한 5천429억 달러였습니다.



이는 사상 최고 수준입니다.



하지만 이들 기업이 대규모 인공지능(AI) 인프라 투자에 나서면서 자본 지출이 5천569억 달러로 작년 동기의 두 배로 급증했습니다.



창출된 현금흐름이 자본지출을 웃돈 것은 관련 통계 집계가 시작된 2011년 이후 처음입니다.



이에 따라 이들 5개사의 합산 잉여현금흐름(FCF)은 140억 달러 적자로 돌아섰습니다.



지난해 동기에는 1천435억 달러 흑자였습니다.



주주 환원 가운데 자사주 매입 규모를 대폭 줄였습니다.



지난해 818억 달러에서 136억 달러로 83% 쪼그라들었습니다.



다만 같은 기간 배당금은 339억 달러에서 370억 달러로 조금 늘었습니다.



알파벳과 메타는 지난해 1~9월 자사주 665억 달러어치를 매입했지만 올해는 1주도 매입하지 않았습니다.



아마존은 배당금을 지급하지 않으며, 2022년 이후 자사주 매입도 하지 않았습니다.



프랭클린 템플턴의 에런 스탠호프 투자관리 공동대표는 "지난 15년간 기업들은 자사주 매입과 배당을 통해 주주환원을 점점 늘려왔지만 현 국면은 주식과 채권 발행이 늘고, 투자자들에게 자본을 요청하는 상황으로 특징지을 수 있다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)