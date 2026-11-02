'유남규 감독 딸' 유예린, WTT 피더 대회 '3전 4기' 첫 우승

▲ WTT 피더 첸나이 우승한 유예린

유예린(183위·포스코인터내셔널)이 월드테이블테니스(WTT) 성인 대회 단식에서 처음으로 정상에 올랐습니다.유예린은 2일(한국시간) 인도 첸나이에서 끝난 WTT 피더 첸나이 2026 여자 단식 결승에서 수티르타 무케르지(130위·인도)를 게임 점수 3대 0(11-6 11-7 11-9)으로 완파했습니다.그동안 WTT 피더 대회 결승에 세 차례 올랐으나 모두 준우승에 그쳤던 18세 유예린은 '3전 4기'로 생애 첫 우승의 기쁨을 맛봤습니다.무케르지는 랭킹은 100위 밖이지만, 4강에서 이번 대회 1번 시드를 받은 양하은(64위·화성도시공사)을 3대 0으로 꺾은 베테랑이자 2023년 항저우 아시안게임 여자복식 동메달리스트이기도 합니다.유예린은 그런 무케르지를 상대로 한 게임도 내주지 않고 승리했습니다.지난 4월 실업팀에 입단한 유예린은 7월 추계회장기 실업대회에서 첫 단식 우승을 차지했고, 대통령기 전국대회에서는 소속팀의 단체전 우승에 기여했습니다.'탁구 레전드' 유남규 한국거래소 감독의 딸인 유예린은 "아빠가 너무 유명해서 나도 잘해야 한다는 부담감이 있어 죽도록 열심히 노력했는데 작년에만 준우승을 세 번 했다"면서 "드디어 2등 징크스를 깬 거 같아 기쁘다. 2028년에는 아버지처럼 올림픽에 나가서 중국을 이기고 금메달을 따고 싶다"고 우승 소감을 말했습니다.유예린은 오는 4일부터 포르투갈에서 열리는 WTT 피더 대회에 출전합니다.(사진=유예린 제공, 연합뉴스)