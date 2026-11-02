대우건설 "체코 원전 시공계약 재협상 요청…산업부 중재해달라"

▲ 을지로 대우건설 사옥

대우건설은 한국수력원자력(한수원)과의 체코 신규 원전 건설사업 시공계약 협상이 결렬된 데 대해 유감을 표하며 산업통상부의 중재를 통한 재협상을 요청했습니다.대우건설은 오늘(2일) 입장문을 내고 "지난달 30일 한수원으로부터 건설 계약 협상 종료 공문을 접수했다"며 "하루라도 빨리 사업이 정상화되기 위해 산업부의 중재를 통한 건설 계약 재협상을 요청한다"고 밝혔습니다.대우건설에 따르면 한수원은 지난달 29일 대우건설 컨소시엄이 제출한 수정 제안서가 증가한 공사 물량을 반영하라는 요청을 충분히 담지 못했다고 판단했습니다.또 2024년 입찰 제안서 제출 이후 확인된 추가 업무를 최종 제시한 계약 총액에 포함하라는 요구에 대해 대우건설 측이 별도 계약으로 처리해달라는 입장을 밝혀 이견이 크다는 이유로 협상 종료를 통보했습니다.대우건설은 설계를 담당하지 않는 시공사가 물량 증가와 추가 업무를 공사비 조정 없이 떠안는 것은 불합리하다고 주장하고 있습니다.또 세계 최초로 건설되는 신규 노형 APR1000을 유럽 시장에 건설하는 위험까지 시공사가 온전히 부담하는 구조라고 지적했습니다.대우건설은 "수정된 협상안을 통해 공사비 총액을 삭감하고 물량 증가도 일정 부분 수용해 수천억 원의 손실을 감수하는 제안서를 제출했는데도 제출 30여분 만에 적극적인 검토도 없는 일방적인 결렬 선언을 언론 보도로 접했다"고 주장했습니다.이어 이러한 조건이 협상 막바지인 지난달 7일 제시돼 충분한 검토 시간을 요청했지만, 일방적인 종료 절차가 진행됐다고 덧붙였습니다.대우건설은 작년 6월 체코 발주처와 한수원의 본계약 체결 이후 같은 해 7월 한수원으로부터 사전작업착수지시서를 받아 시공 업무와 인허가 절차를 진행해왔다고 밝혔습니다.아울러 시공계약 체결 전부터 한수원의 요청에 따라 체코 현지와 경주, 서울에 수십 명의 인력과 물적 자원을 투입했으며, 이 과정에서 수백억 원의 비용을 정산 없이 먼저 투입했다고 설명했습니다.그러면서 "8년여간 팀코리아의 일원으로 입찰과 수주, 시공 업무·인허가 등에 참여해온 만큼 협상 종료 통보를 받아들이기 어렵다"며 "일방적인 협상 종료와 협약 해지 추진은 법적 분쟁으로 이어질 소지가 있다는 법조계 의견도 있다"고 주장했습니다.대우건설은 "체코 신규 원전 건설사업의 성공과 한국 원자력 산업 경쟁력의 성장을 위해 산업부가 양측의 협상 과정과 최종 제시안을 검토해 한수원에서 진행하는 재입찰과 별개로 재협상을 중재해달라"고 요청했습니다.(사진=연합뉴스)