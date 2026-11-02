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고양시, 유튜브 '웃으면 안 되는 연말파티' 시민 참가자 모집

윤영현 기자
작성 2026.11.02 13:59 조회수
고양시, 유튜브 '웃으면 안 되는 연말파티' 시민 참가자 모집
▲ 고양시청 전경

경기 고양시는 연말을 맞아 공식 유튜브 채널에서 선보일 예능 콘텐츠 '웃으면 안 되는 연말파티'에 참여할 시민을 모집합니다.

이번 콘텐츠는 웃음을 참아야 하는 상황에서 참가자들이 다양한 개인기와 재능을 선보이는 이색 예능 콘텐츠입니다.

노래와 춤, 성대모사, 유머, 입담 등 각자의 개성과 매력을 발휘해 상대방의 웃음을 유도하는 유쾌한 대결을 펼칠 예정입니다.

모집 대상은 고양시에 거주하는 시민으로 사람들을 웃기는 데 자신 있는 시민이라면 누구나 지원할 수 있습니다.

독특한 개인기와 성대모사를 선보일 수 있는 시민, 남다른 입담과 유머 감각을 가진 시민, 예상치 못한 재능이나 이색적인 분장, 특별한 장기를 선보일 수 있는 시민 등 다양한 매력을 가진 참가자를 기다립니다.

모집 기간은 15일까지입니다. 참여를 희망하는 시민은 신청 페이지(https://forms.gle/QA8Xzf9EHnW8Z7Pw5)를 통해 신청하면 됩니다.

자세한 내용은 고양특례시 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있습니다.

(사진=고양시 제공, 연합뉴스)
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