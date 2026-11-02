김태균·오승환, APBC 대표팀 인스트럭터 합류…3∼4일 이틀간 선수단 지도

▲ 김태균·오승환

KBO리그를 대표했던 강타자 김태균과 마무리 투수 오승환이 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 대표팀의 훈련을 돕습니다.한국야구위원회(KBO)는 "김태균과 오승환이 3∼4일 이틀간 대전 한화생명볼파크에서 진행되는 대표팀 국내 훈련에 인스트럭터로 합류해 선수단을 지도한다"고 2일 밝혔습니다.김태균은 KBO리그뿐 아니라 일본프로야구 지바 롯데에서도 활약했습니다.2006 월드베이스볼클래식(WBC)부터 2017 WBC까지 국가대표로 뛰며 2006 WBC 3위와 2009 WBC 준우승에 힘을 보탰습니다.KBO리그 통산 최다 세이브 기록을 보유한 오승환은 2006 WBC부터 2020 도쿄 올림픽까지 대표팀 마무리 투수로 활약했습니다.2006 WBC 3위와 2008 베이징 올림픽 금메달, 2009 WBC 준우승 등을 이끌었습니다.최원호 감독이 지휘하는 대표팀은 2일부터 대전에서 훈련과 연습경기를 치르며 전력을 다듬은 뒤 12∼15일 일본 도쿄돔에서 열리는 APBC에 출전합니다.(사진=연합뉴스)