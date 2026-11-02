뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 법관 눈 흐리는 'AI 환각'…"80%가 허위 판례 경험"

손형안 기자
작성 2026.11.02 14:36 조회수
PIP 닫기
법관 10명 중 8명이 인공지능, AI를 활용한 가짜 판례 등이 인용된 사례를 경험한 것으로 나타났습니다.

대법원은 지난달(10월) 6일부터 열흘간 각급 법원 법관을 대상으로 실시한 AI 허위 판례 등 인용 관련 설문조사 결과를 오늘(2일) 공개했습니다.

AI 환각 현상으로 인한 허위 법령·판례 인용 사례가 잇따르자 그 실태를 파악하고자 대법원이 처음으로 법관을 대상으로 실시한 설문조사로 총 360명의 현직 법관이 응답했습니다.

설문 결과 민사·가사·행정 담당 응답 법관의 약 80%가 존재하지 않는 판례나 실제 내용과 다른 '허위 판례 인용 사례'를 경험했다고 답변했습니다.

유형별로 보면 존재하지 않는 판례 인용을 경험한 법관이 196명, 80.7%로 가장 많았고, 허위 판례 인용은 159명, 65.4%, 허위·부존재 법령 인용은 41명, 16.9%, 허위·부존재 논문·문헌 등 자료 인용은 10명, 4.1%로 조사됐습니다.

소송을 제기한 당사자뿐 아니라 변호사가 제출한 서면에도 허위·부존재 판례 등 인용 사례가 다수 확인됐습니다.

허위 판례 등을 인용한 주체는 소송 당사자 본인이라는 응답이 164명, 69.5%이었고, 변호사인 소송대리인 또는 변호인을 꼽은 법관도 136명, 57.6%에 달했습니다.

허위 판례가 제출될 시 소송 상대방과 재판부 모두 이를 확인하는 데 추가적인 시간을 할애해야 해 신속한 재판 진행을 저해할 수 있다는 지적이 이어지고 있는 가운데, 응답 법관의 91.7%는 AI 허위 판례 등 인용과 관련한 '제도적 대응 방안 마련이 필요하다'고 답했습니다.

구체적 방안과 관련해선 과태료 부과 근거 마련, 인용한 판례 등의 검증 의무 부과, 반복적인 허위 인용 등에 대한 변호사 징계 의뢰 등이 제시됐습니다.

법원행정처는 이번 설문조사를 결과를 토대로 제도와 실무 면에서 실효적인 대응 방안을 마련할 계획입니다.

(취재 : 손형안, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
손형안 기자 사진
손형안 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지