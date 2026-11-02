K리그1 안양 조직 개편…이우형 단장, 테크니컬 디렉터로 보직 변경

▲ FC의 안양의 이우형 테크니컬 디렉터

프로축구 K리그1 FC안양이 이우형 단장의 보직을 테크니컬 디렉터로 바꾸는 등 조직을 개편했습니다.안양은 2일 "중장기적인 선수단 경쟁력 강화를 위해 선수단 기술 분야의 조직 개편을 단행한다"면서 "이우형 단장을 테크니컬 디렉터로, 임완섭 테크니컬 디렉터를 전력강화부장으로 각각 보직 변경한다"고 알렸습니다.구단은 이번 조직 개편에 대해 "이우형 단장이 자신의 오랜 현장 경험과 축구 전문성을 선수단 지원과 전력강화에 집중하고 싶다는 뜻을 밝힘에 따라, 구단주와 충분한 협의를 거쳐 결정됐다"고 밝혔습니다.이우형 테크니컬 디렉터는 선수단의 중장기적인 운영 방향과 기술 분야 전반에 대한 자문 및 지원 역할을 수행할 예정입니다.임완섭 전력강화부장은 국내·외 선수 스카우트와 선수 발굴, 전력 보강 등 실무를 담당하며 유병훈 감독과 선수단을 지원하게 됩니다.한편, 안양은 구단 운영의 연속성과 안정성을 유지하기 위해 신임 단장 선임 절차를 조속히 추진할 계획입니다.(사진=FC안양 제공, 연합뉴스)