뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

주춤하던 독감 4주 만에 증가세 전환…"예방접종 당부"

조성현 기자
작성 2026.11.02 13:34 조회수
주춤하던 독감 4주 만에 증가세 전환…"예방접종 당부"
▲ 독감 예방접종 (자료화면)

잠시 주춤하던 인플루엔자(독감) 유행이 4주 만에 증가세로 전환했습니다.

질병관리청에 따르면 3주가량 둔화하던 독감 유행이 올해 43주차(10월 18∼24일) 들어 초등학생 등 학령기 아동을 중심으로 조금씩 증가하는 양상입니다.

질병청의 표본감시 결과 올해 43주 의원급 의료기관의 독감 의사환자(38℃ 이상의 발열과 함께 기침 또는 인후통 증상을 보이는 환자) 분율은 외래환자 1천 명당 19.2명으로 직전 주 17.7명 대비 소폭 늘었습니다.

최근 독감 의사환자 분율은 40주 23.6명, 21.6명, 42주 17.7명으로 감소하다가 43주 들어 반등했습니다.

43주 기준 연령별로는 7∼12세 49.0명, 1∼6세 31.7명 등 학령기 아동과 영유아 환자가 많은 편입니다.

의원급 의료기관 최근 10주간 인플루엔자 의사환자 분율 (사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)

질병청 관계자는 "학령기 아동과 보육시설 아동 중심으로 환자가 발생하고 있다"며 "올해는 가을과 겨울, 내년 봄까지 독감 유행이 장기간 지속할 수 있는 만큼 손 씻기와 마스크 착용 등 위생 수칙을 준수하고 어린이와 고령자는 백신을 접종해달라"고 당부했습니다.

(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
조성현 기자 사진
조성현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지