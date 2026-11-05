[오그랲] "내 RAM은 내가 쓸게요" 샘 올트먼 발언에 PC 이용자들이 화난 이유

최근 오픈AI CEO 샘 올트먼의 발언이 잇따라 도마에 오르고 있습니다. 한 팟캐스트에 출연한 올트먼은 개인용 PC에 전 세계의 한정된 DRAM이 분산돼 있고, 실제로는 사용 시간의 일부만 활용되는 것이 비효율적이라는 취지의 발언을 내놓으면서 PC 이용자들의 반발을 샀습니다.



공교롭게도 소비자들은 가파르게 오른 RAM 가격을 체감하고 있습니다. 독일의 소비자용 DDR5 메모리 가격은 2025년 7월 대비 올해 10월 약 5.6배 수준으로 올랐고, 국내에서도 삼성전자 DDR5 32GB 메모리 가격이 지난해 9월 약 16만 원에서 올해 10월 약 79만 원까지 상승했습니다. 오그랲이 주목한 오늘의 그래프는 최근 RAM 가격의 변화입니다. 여기에 최근 잇따라 논란이 된 샘 올트먼의 다른 발언들까지 함께 살펴봅니다.



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·차승환, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP부)