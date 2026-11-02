아시아 여자 챔스리그 화천KSPO, 4.25체육단과 남북대결서 패배

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▲ 화천 KSPO 최유정

여자축구 WK리그 챔피언 화천 KSPO가 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL)에서 이뤄진 남북 대결에서 4.25체육단에 패했습니다.화천 KSPO는 1일(현지시간) 인도 콜카타에서 열린 2026~2027 AWCL 조별리그 B조 1차전에서 북한 4.25체육단에 1대 2로 졌습니다.전반 20분 최일선에게 선제골을 내준 KSPO는 후반 33분 최유정의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸으나 후반 43분 정복영에게 결승골을 내줘 무릎을 꿇었습니다.지난해 WK리그 우승팀 자격으로 AWCL에 처음 출전한 KSPO는 4.25체육단을 비롯해 이스트 벵골(인도), 호찌민 시티(베트남)와 한 조에 묶였습니다.KSPO는 호찌민 시티를 역시 2대 1로 꺾은 이스트 벵골과 4일 2차전을 치릅니다.이번 대회에는 총 12개 팀이 참가해 4개 팀씩 3개 조로 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위 6개 팀과 조 3위 중 성적이 좋은 2개 팀이 8강 토너먼트에 올라 우승 경쟁을 이어갑니다.AWCL은 아시아 지역 최상위 여자 클럽 축구 대회로 이번 시즌이 세 번째입니다.한국 WK리그 소속 팀은 2024-2025시즌 인천 현대제철, 지난 시즌 수원FC위민이 준결승까지 진출한 바 있습니다.(사진=한국여자축구연맹 제공, 연합뉴스)