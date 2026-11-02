[날씨] 11월 '쌀쌀한' 시작…낮 한때 '미세먼지'

11월의 첫 월요일인 오늘(2일) 아침 서울의 기온 7.4도로 쌀쌀하게 출발했습니다.



낮 기온은 15도로 평년 이맘때 수준을 보일 텐데요.



밤부터는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 내일 아침 기온은 서울이 3도로 반짝 추위가 찾아오겠습니다.



그래도 추위는 오래 머물지 않겠고요.



낮부터는 평년 기온을 웃돌겠습니다.



그제 발원한 황사의 영향으로 오늘 낮 한때 호남과 제주 지역에서는 일시적으로 먼지 농도 높아질 때가 있겠습니다.



어제는 기압골의 영향으로 곳곳에 비가 내렸는데요.



오늘은 서해에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받으며 하늘이 맑게 드러나겠습니다.



아침에는 내륙 지역을 중심으로 짙은 안개가 낀 곳도 있었지만 현재는 모두 걷혔고요.



하늘 맑게 드러나 있습니다.



지역별 낮 기온 한번 자세히 살펴보겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 15도, 대전 16도, 광주와 대구 18도까지 오르겠습니다.



목요일에는 충청 이남 지역을 중심으로 비 예보가 나와 있고요.



비구름이 지난 뒤에는 날이 급격히 추워지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)