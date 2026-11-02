"새로운 성장 공식 필요…'모두의 성장'으로 대전환"

<앵커>



이재명 대통령이 820조 9천억 원 규모의 내년도 예산안 관련 시정연설을 했습니다. 불평등과 양극화를 극복하려면 새로운 성장 공식을 적용해야 한다며, '모두의 성장'으로 대전환해야 한다고 강조했습니다.



첫 소식, 강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



820조 9천억 원 규모로 편성된 정부의 내년도 예산안을 설명하고 국회 통과를 요청하기 위해 시정연설에 나선 이재명 대통령.



연간 수출 1조 달러 달성이 눈앞에 있는 등 뚜렷한 경제 성장에도, 불평등과 양극화가 심화되고 있다며 모두가 성장의 기회와 성과를 고르게 누리는 '모두의 성장'으로 대전환해야 한다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 'K자 성장'의 한계를 극복하려면 '성장이냐 분배냐' 하는 낡은 이분법적 논쟁에서 벗어나 달라진 시대와 상황에 맞는 새로운 성장 공식을 제시해야 합니다.]



우리 경제가 새로운 차원에 진입 중인 만큼 대한민국 국정과 예산도 그에 걸맞아야 한다면서 역대 최대 규모로 편성된 예산안의 정당성도 강조했습니다.



특히 신설되는 미래대응기금에 대해서는 잠재성장률 반등을 뒷받침하는 전략적 투자 플랫폼이자 세수 변동에 대응하는 '재정안정 장치'라고 했습니다.



내년 예산안의 3가지 원칙은 이렇게 설명했습니다.



[이재명 대통령 : 담대하게 투자하되 비효율에 낭비하지 않는다, 둘째, 조세지출을 하기보다는 재정지출을 우선한다, 세번째, 국가균형발전을 위해 지방을 우대한다.]



취약계층 등을 집중 지원하고 AI와 미래 성장동력에 투자하는 등 구체적인 투자 계획도 밝혔습니다.



시정연설에 앞서 이 대통령은 국회의장과 여야 지도부를 비롯해 재제청 문제를 두고 갈등을 빚어온 조희대 대법원장 등과 사전 환담을 가졌습니다.



국민의힘 의원들은 국회로 들어오는 이 대통령을 향해 피켓을 들고 항의한 반면 조 대법원장에게는 응원을 보내기도 했습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 이승희)