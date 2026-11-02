데뷔곡 하나로 음방 8관왕…A2O LITE, '인기가요' 2주 연속 1위

이미지 확대하기

걸그룹 A2O LITE(에이 투 오 라이트)가 데뷔곡 'NEON(니온)'으로 음악방송 8관왕을 달성하며 압도적인 기세를 증명했다.A2O LITE는 지난 1일 방송된 SBS '인기가요'에서 데뷔 디지털 싱글 'NEON'으로 2주 연속 1위에 올랐다. 이로써 A2O LITE는 전날 MBC '쇼! 음악중심' 첫 1위에 이어 '인기가요'까지 휩쓸며 통산 음악방송 8관왕을 기록했다.이날 무대에서 A2O LITE는 시그니처인 아이찡과 시리의 인트로 페어 안무에 텃팅과 락킹 등 다채로운 댄스 요소를 접목하는 변주를 주어 퍼포먼스의 완성도를 극대화했다. 정교한 동작과 일사불란한 호흡의 군무, 파워풀한 댄스 브레이크가 이어지며 시선을 사로잡았다.1위 확정 후 이어진 앙코르 무대에서는 탄탄한 보컬 역량이 빛을 발했다. 멤버들은 각자의 개성 있는 음색으로 안정적인 라이브를 선보였을 뿐만 아니라 완벽한 아카펠라 화음까지 선보였다. 특히 현장에는 A2O SOUL(에이 투 오 소울) 멤버들이 무대에 함께 남아 축하를 건네며 훈훈함을 더했다.국내외 음원 차트에서의 롱런도 이어가고 있다. 'NEON'은 멜론 TOP100 차트에서 18일 연속 1위를 유지하고 있으며, 미국 빌보드 양대 글로벌 차트 TOP10 동시 진입, 일본 오리콘 주간 스트리밍 급상승 랭킹 1위 등 막강한 존재감을 드러내고 있다.음악방송마다 진화하는 퍼포먼스와 흔들림 없는 라이브 실력을 입증한 A2O LITE는 데뷔곡 'NEON'으로 계속해서 활발한 활동을 펼칠 예정이다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)