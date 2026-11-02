FIFA U-17 월드컵 최종명단 21명 확정…19일 우간다와 첫판

▲ 남자 U-17 축구대표팀 김현준 감독

2026 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하(U-17) 월드컵에 출전할 '한국 축구의 미래' 21명이 확정됐습니다.대한축구협회는 오는 19일부터 카타르에서 개최되는 대회에 참가할 남자 U-17 대표팀의 최종명단 21명을 확정해 2일 발표했습니다.김현준 감독이 이끄는 대표팀은 골키퍼 3명, 수비수 7명, 미드필더 9명, 공격수 2명으로 꾸려졌습니다.지난 9월 스위스에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 프렌드십컵에 참가한 선수 대부분이 명단에 올랐고, 그 외에 김건호(인천U18), 안선현(포항U18)이 지난 8월 5차 소집 이후 다시 부름을 받았습니다.소속팀 별로는 프로구단 산하 유스팀 소속 선수가 19명으로 주를 이룹니다.학원팀 소속은 이승화(보인고)와 백건(신평고), 2명입니다.연령별로는 2009년생이 20명이며, 미드필더 임지성(전북U18)이 유일하게 2010년생입니다.대표팀은 지난 5월 사우디아라비아에서 개최된 2026 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵에서 8강에 진출하며 월드컵 본선 출전권을 확보했습니다.다만, 우즈베키스탄을 상대로 승부차기에서 패해 준결승 진출에는 실패했습니다.대표팀은 2일부터 7일까지 충남 천안 코리아풋볼파크에서 국내 최종 훈련을 하고 11일 결전지인 카타르 도하로 떠납니다.2025년부터 5년 동안 매년 카타르에서 개최되는 FIFA U-17 월드컵은 올해는 19일부터 12월 13일까지 열립니다.총 48개국이 참가하며, 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위 24개 팀과 3위 팀 중 성적 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 진출합니다.B조에 묶인 우리나라는 19일 우간다와 조별리그 1차전을 시작으로 22일 뉴칼레도니아, 25일 에콰도르와 차례로 맞붙습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)