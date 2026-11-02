뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

욕설 섞어 "김치맨"…분노한 박항서, 주먹 쥐고 "내려와"

이현영 기자
작성 2026.11.02 11:28 수정 2026.11.02 12:19 조회수
PIP 닫기
태국 프로축구 2부 리그 칸차나부리를 이끄는 박항서 감독이 상대 팀 관중의 인종차별적 조롱에 분노하며 거센 설전을 벌였습니다.

박항서 감독은 어제 열린 파타야 유나이티드와의 원정 경기를 2대 2 무승부로 마친 뒤 경기장을 빠져나가는 과정에서 관중석의 상대팀 팬과 충돌했습니다.

SNS를 통해 공개된 당시 영상에는 백인 외국인으로 추정되는 한 관중이 박 감독을 향해 욕설을 섞어 '김치맨'이라는 말을 반복해서 외치는 모습이 담겼습니다.

처음에는 입술에 손을 대며 조용히 하라는 제스처를 취하던 박 감독은 지속되는 도발에 분노를 참지 못하고 주먹을 휘두르는 시늉을 한 뒤, 관람석 아래로 내려와 대면하자고 맞서며 충돌 직전까지 갔습니다.

상황이 험악해지자 구단 관계자들과 선수들이 흥분한 박 감독을 제지하며 라커룸으로 이동시켜 물리적 충돌은 피했습니다.

현지 매체에 따르면 해당 관중은 당시 박 감독뿐만 아니라 팀 소속 마다가스카르 출신 미드필더 존 바지오를 향해서도 키를 비하하는 모욕적 발언을 쏟아냈습니다.

논란이 확산하자 칸차나부리 구단은 공식 성명을 내고, "출신과 피부색에 상관없이 모든 사람은 존중받아야 한다"며 해당 관중의 인종차별 행위를 강력히 규탄했습니다.

앞서 박 감독은 지난 9월 태국 2부리그에서 심판 판정 논란이 잇따르자 "태국축구가 왜 베트남에 자주 패하는지 알겠다"며 강도 높은 비판을 가하기도 했습니다.

(취재 : 이현영, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
이현영 기자 사진
이현영 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지