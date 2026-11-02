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코스피, 장중 상승 전환해 1%대 오름세…코스닥도 반등

최승훈 기자
작성 2026.11.02 10:46 조회수
2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 하락 출발했다. (사진=연합뉴스)
▲ 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 하락 출발했다.

코스피가 오늘(2일) 장 중 상승 전환해 1%대 오름세를 보이고 있습니다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 10분 현재 코스피는 전 거래일 대비 78.32포인트(1.37%) 상승한 5,809.06입니다.

지수는 전장보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5,637.77로 출발했으나 이후 낙폭을 줄여나가다가 상승 전환해 5,800대 안착을 시도 중입니다.

유가증권시장에서 기관이 4,644억 원 순매수 중이고 개인과 외국인이 각각 3,274억 원, 1,938억 원 순매도 중입니다.

시가총액 상위주별로 SK하이닉스(2.47%), SK스퀘어(2.01%), 삼성전기(0.33%)가 오르고 있고 삼성전자(-0.22%), 삼성바이오로직스(-2.69%), KB금융(-1.61%) 등은 내리고 있습니다.

이 가운데 SK하이닉스는 장 초반 2.05% 하락하기도 했으나 반등에 성공했고, 삼성전자도 한 때 3.56% 빠졌으나 낙폭을 줄여 약보합권에서 등락하고 있습니다.

업종별로 건설(5.65%), 운송 장비·부품(4.14%), 기계·장비(3.11%) 등은 상승 중이고 오락·문화(-2.68%), 부동산(-2.07%), 제약(-0.79%) 등은 하락 중입니다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 7.61포인트(1.05%) 상승한 731.99입니다.

지수는 전장보다 7.94포인트(1.10%) 내린 716.44로 출발한 후 상승 전환했습니다.

코스닥 시장에서 개인과 기관이 각각 281억 원, 86억 원 순매수 중이고 외국인이 322억 원 순매도 중입니다.

시총 상위 종목 중에서는 알테오젠(0.71%), 에코프로(1.80%), 에코프로비엠(0.77%) 등이 오르고 피에스케이홀딩스(-3.55%), 로보티즈(-0.59%), 피에스케이(-1.31%) 등은 내리고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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