박항서 감독에 "김치맨"…태국 프로축구서 인종차별적 조롱

▲ 박항서 감독

태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC를 지휘하는 박항서 감독이 경기 후 상대 팀 팬으로 보이는 관중으로부터 인종차별적인 조롱을 당해 논란이 일고 있습니다.태국 카오솟, 베트남 뚜오이쩨 등 보도에 따르면 박항서 감독은 1일 태국 파타야 농프루 스타디움에서 열린 파타야 유나이티드와의 2026-2027시즌 태국 리그2 원정경기에서 2대 2로 비긴 뒤 상대 관중과 충돌했습니다.현지 매체는 "한 남성이 한국 문화와 음식의 상징인 '김치'를 언급하며 박 감독을 조롱했다"고 전했습니다.당시 상황이 담긴 영상과 사진에는 파타야 팬으로 추정되는 한 남성 관중이 라커룸으로 가려는 박 감독에게 욕설을 섞어 "김치맨"이라고 반복해서 외치는 모습이 보입니다.이 관중은 깐짜나부리의 코치진에게 모욕적인 제스처를 취하고, 마다가스카르 출신 미드필더 존 바지오를 향해 그의 키와 관련한 모욕적인 발언도 한 것으로 알려졌습니다.이에 격분한 박 감독은 해당 관중을 향해 '조용히 하라'는 의미로 손가락을 입에 대기도 했다가 조롱이 이어지자 주먹을 휘두르는 시늉을 하며 '아래로 내려와 보라'고 소리치는 등 강하게 대응했습니다.다만, 양 팀 및 경기 관계자들이 제지하면서 물리적 충돌로 이어지지는 않았습니다.경기 후 깐짜나부리 구단은 성명을 통해 해당 관중의 행위를 강도 높게 비판했습니다.구단은 "우리는 인종, 피부색, 민족 및 모든 형태의 차별과 다름에 맞서 함께할 것"이라면서 "축구는 전 세계 모든 사람을 하나로 연결하는 스포츠다. 누구든, 어디 출신이든, 피부색이 무엇이든 모든 사람은 존엄한 가치를 지니며 동등한 존중을 받아야 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)