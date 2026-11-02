[에디터픽] 유치원 옥상에서 불 '활활'..부리나케 짓기만? "손발 안 맞아"

태양광 패널과 주변 설비가 검게 그을렸습니다.



지난달 21일, 충남 천안 한 유치원 옥상에 있는 태양광 설비에서 불이 나 유치원생과 교직원 200여 명이 긴급 대피해야 했습니다.



[안소영/유치원 담임교사 : 방과 후 수업 중에 경보가 울려서 (아이들이) 대피한 상황이었습니다.]



지난 2월 경남 양산 초등학교를 비롯해 최근 3년간 발생한 학교 태양광 설비 화재는 13건입니다.



정부는 2030년까지 모든 국공립 학교에 태양광 설비를 설치할 계획입니다.



전체의 34%인 3천500여 개교에 설치 작업을 마쳤고 올해도 400여 곳에 추가 설치되지만 화재 예방 대책은 따라가지 못하고 있습니다.



최근 5년간 발생한 태양광 발전 설비 화재 630여 건 중 80% 이상이 전기적 요인으로 발생했습니다.



이를 막으려면 전용 차단기가 필요하지만 이미 설치된 학교들은 의무 대상에서 빠져 있습니다.



[공하성/우석대 소방방재학과 교수 : 전기 불꽃은 일반 차단기에서는 차단이 안 돼요. (차단 해도) 몇백 볼트 이상의 전압이 계속 남아 있는 경우가 많습니다. 아크 차단기를 반드시 설치해야 하고요.]



불이 나도 전력을 바로 차단하기 어려워 재발화 위험도 높습니다.



[최정열/대전서부소방서 화재조사관 : 잔불 정리를 마친 것처럼 보여도 햇빛이 비추기 시작하면 전기가 다시 생산됩니다.스파크가 발생하면서 불이 다시 붙는 일이...]



정부는 현재 4년에 한 번인 태양광 설비 법정 점검 주기를 1년으로 줄였지만 강제성이 없는 업무 협약 수준입니다.



이마저도 초·중·고교만 대상이라 영유아 시설은 점검 대상에서 빠져 있습니다.



[홍승연/기자 : 교육부는 태양광 설치로 학교당 연간 1천만 원의 전기 요금이 절감될 것이라고 봤지만 화재를 막을 안전 대책과 점검 체계는 여전히 제자리에 머물러 있습니다.]



3,500개 학교에 설치했는데…지붕 위 '사각지대' (2026.11.1 8뉴스)



(취재 : 홍승연, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 김민철, 영상편집 : 신세은, 제작 : 디지털뉴스부)