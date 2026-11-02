뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[바로이뉴스] 이 대통령, 내년 예산 시정연설…야권 반응은?

손형안 기자
작성 2026.11.02 10:12 조회수
PIP 닫기
이재명 대통령은 오늘(2일) 정부의 내년도(2027년) 예산안을 설명하고 국회 통과를 요청하는 시정연설에 나섭니다. 이 대통령은 연설에서 민생 안정, 미래 성장동력 확보, 지방 주도 성장을 위한 적극적 재정의 필요성 등을 강조하고 국회의 조속한 심의와 처리를 당부할 것으로 전망됩니다. 앞서 정부는 내년도 예산안을 역대 최대인 820조 9천억 원 규모로 편성했습니다. 이런 가운데, 국민의힘 장동혁 대표는 오늘 오전(2일) 최고위원회의를 열고 "이 대통령이 시정연설에서, 민생 폭정을 사죄하고 정책 전환을 약속해야 한다"고, 정점식 원내대표는 최근 논란이 된 대통령 차남의 한남동 관저 거주 문제를 거론한 뒤 "청년들의 전월세 대란은 남 일같이 보이는 모양"이라고 각각 날을 세웠습니다.

자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.

(구성: 손형안 / 영상편집: 류지수 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
손형안 기자 사진
손형안 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지