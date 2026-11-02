[바로이뉴스] 이 대통령, 내년 예산 시정연설…야권 반응은?

이재명 대통령은 오늘(2일) 정부의 내년도(2027년) 예산안을 설명하고 국회 통과를 요청하는 시정연설에 나섭니다. 이 대통령은 연설에서 민생 안정, 미래 성장동력 확보, 지방 주도 성장을 위한 적극적 재정의 필요성 등을 강조하고 국회의 조속한 심의와 처리를 당부할 것으로 전망됩니다. 앞서 정부는 내년도 예산안을 역대 최대인 820조 9천억 원 규모로 편성했습니다. 이런 가운데, 국민의힘 장동혁 대표는 오늘 오전(2일) 최고위원회의를 열고 "이 대통령이 시정연설에서, 민생 폭정을 사죄하고 정책 전환을 약속해야 한다"고, 정점식 원내대표는 최근 논란이 된 대통령 차남의 한남동 관저 거주 문제를 거론한 뒤 "청년들의 전월세 대란은 남 일같이 보이는 모양"이라고 각각 날을 세웠습니다.



자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.



(구성: 손형안 / 영상편집: 류지수 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스부)