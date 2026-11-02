체코 원전 사업 산업부 장·차관 직접 관리체계 가동

▲ 체코의 신규 원전 예정부지인 두코바니 전경

체코 두코바니 원전 사업 시공계약 협상이 결렬되면서 사업 차질 우려가 커지자 주무부처 장·차관이 직접 사업 전반을 점검하며 리스크 관리에 나섭니다.김정관 산업통상부 장관은 체코 두코바니 원전 사업의 차질 없는 추진을 위해 장관·차관 주도의 비상관리체제를 가동하겠다고 오늘(2일) 밝혔습니다.한국 원전 산업의 핵심 경쟁력인 '온 타임, 온 버짓(On Time, On Budget·납기와 공사비 준수)' 신뢰가 흔들리지 않도록 하겠다는 취지입니다.이를 위해 김 장관 주재의 '팀코리아 체코 원전 사업 추진현황 점검회의'와 박동일 차관 주재의 '한수원 추진계획 점검회의'를 주마다 교차 개최해 필요한 조치를 신속히 점검하고 추진할 계획입니다.첫 회의는 이날 오전 10시 박 차관 주재로 열립니다.회의에서는 한수원의 신규 시공사 선정 절차와 소요일정, 기존 협상 종료에 따른 주요 임무 수행 방안을 중점적으로 논의합니다.아울러 내년 4월 건설허가 신청, 2029년 1월 부지정지 착수, 2029년 11월 착공 등 주요 일정의 차질 없는 이행 대책도 마련할 예정입니다.김 장관은 "한국 원전의 경쟁력은 개별 기업의 역량이 결집된 '팀 스피릿'에 있다"며 "당분간 장·차관이 비상관리체제를 직접 가동해 매주 사업 현안을 점검하고 필요한 조치를 취하겠다"고 밝혔습니다.앞서 한국수력원자력은 체코 두코바니 원전 시공을 맡기로 했던 대우건설·두산에너빌리티 컨소시엄과의 계약을 지난달 29일 해지했습니다.양측은 공사 물량 증가에 따른 비용 부담과 계약 조건 등을 둘러싼 이견을 좁히지 못하고 본계약 체결 1년 4개월 만에 갈라섰습니다.한수원은 경쟁입찰을 통해 내년 7월까지 신규 시공사 선정을 마친다는 계획입니다.두코바니 원전 건설 사업은 한수원이 체코 두코바니 지역에 1천㎿(메가와트)급 한국형 원전 APR1000 2기(두코바니 5·6호기)를 공급하는 프로젝트로, 총 사업비는 약 4,220억 코루나(약 26조 원·계약 체결 당시 27조 원) 규모입니다.(사진=대우건설 제공, 연합뉴스)