최민정, 1,500m서 은메달 추가…2차 대회 금 1·은 2

▲ 최민정이 2일(한국시간) 캐나다 몬트리올 모리스 리샤르 아레나에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 대회 여자 1,500ｍ 결승에서 1위 경쟁을 펼치고 있다.

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한국 쇼트트랙의 살아있는 전설 최민정(성남시청)이 외로운 사투 끝에 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 대회 여자 1,500ｍ에서 은메달을 획득했습니다.최민정은 오늘(2일) 캐나다 몬트리올 모리스 리샤르 아레나에서 열린 대회 마지막 날 여자 1,500ｍ 결승에서 2분 22초 741의 기록으로 2위에 올랐습니다.이로써 최민정은 전날 여자 1,000ｍ 금메달과 여자 3,000ｍ 계주 은메달에 이어 은메달 1개를 더 추가하며 금메달 1개, 은메달 2개로 대회를 마쳤습니다.월드투어 1, 2차 대회 일정을 마무리한 최민정은 대표팀과 함께 귀국해 국내에서 열리는 월드투어 3차 대회에 출전합니다.올 시즌을 끝으로 대표팀 은퇴를 선언한 최민정은 이번 대회에서도 여전히 세계 최정상급 기량을 펼쳤습니다.한국 대표팀 선수 가운데 유일하게 여자 1,500ｍ 결승에 진출했습니다.준결승에서 무려 3명이 어드밴스를 받으면서 결승엔 총 9명이나 출전했습니다.네덜란드와 이탈리아가 각각 3명, 캐나다가 2명의 선수를 결승에 올린 가운데 최민정은 홀로 한국을 대표해 경쟁했습니다.결승은 초반부터 혼전 양상으로 전개됐고, 5바퀴를 남기고는 네덜란드 선수 3명이 한꺼번에 뒤엉켜 넘어졌습니다.충돌을 피한 최민정은 단숨에 선두로 올라섰습니다.그러나 결승선 4바퀴를 남기고 3위로 내려간 최민정은 2바퀴를 남기고 다시 추월에 나서 2위 자리를 되찾았습니다.마지막 바퀴에서는 아웃코스로 추월을 노렸지만 선두 엘리사 콘포르톨라(이탈리아)를 제치지 못하면서 2위로 결승선을 통과했습니다.한국 대표팀은 남자 5,000ｍ 계주에서도 동메달을 추가했습니다.신동민(화성시청), 김태성(화성시청), 배서찬(고양시청), 이규호(한국체대)는 7분 6초 217의 기록으로 캐나다, 중국에 이어 3위에 올랐습니다.레이스 중반 네덜란드가 넘어져 선두 싸움에서 밀려났고, 중국도 레이스 속도를 따라가지 못하고 뒤로 뒤처졌습니다.대표팀은 캐나다와 치열한 선두 경쟁을 펼쳤지만 이규호가 결승선 4바퀴를 남기고 혼자 넘어지는 불운을 겪었습니다.대표팀은 끝까지 레이스를 포기하지 않았고, 네덜란드와 경쟁 끝에 동메달을 따냈습니다.다른 종목에선 메달 획득에 실패했습니다.남자 1,000ｍ에선 신동민이 홀로 결승에 진출해 4위를 기록했습니다.김태성, 이규호, 김민지(한국체대), 최지현(전북도청)이 출전한 혼성 2,000ｍ 계주 파이널 B에선 1위를 기록했습니다.여자 500ｍ에선 최민정이 파이널 B 2위에 오른 것이 최고 성적이었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)