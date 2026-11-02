미 중간선거 직후 이란 타격하자는 네타냐후…유보적인 트럼프

▲ 네타냐후 이스라엘 총리(좌측)와 트럼프 미국 대통령(우측)

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 미 중간선거 직후 이란과의 전쟁을 재개할 것을 촉구했다고 이스라엘 채널12 방송이 1일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 네타냐후 총리는 전날 트럼프 대통령과의 전화 통화에서 오는 3일 미국 중간선거가 끝난 직후 이란에 대한 타격을 재개해야 한다고 강하게 요구했습니다.채널12는 사안에 정통한 이스라엘 및 미국 소식통을 인용해 두 정상이 카타르의 중재로 진행 중인 미·이란 간 협상을 두고 날 선 대화를 나눴다고 전했습니다.네타냐후 총리는 현재 진행 중인 외교적 협상으로 인해 이란에 대한 압박이 크게 완화될 것을 우려했습니다.그러나 트럼프 대통령은 당분간 이스라엘이 미국의 외교적 노력에 개입하지 않기를 바라면서, 이란과의 외교적 협상에 시간을 더 주기를 원했다고 방송은 덧붙였습니다.채널12는 중재국인 카타르가 도하에서 사흘 연속 이란 측과 회담했으며, 동시에 JD 밴스 미국 부통령과 트럼프 대통령의 핵심 특사인 스티브 윗코프, 재러드 쿠슈너 등과 직접적인 접촉을 유지하고 있다고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 이날 기자들의 질문에 "네타냐후 총리와 이란 등과 관련해 좋은 논의를 했다"면서도 어떤 논의가 오갔는지는 언급하지 않았습니다.미국 백악관과 이스라엘 총리실은 해당 보도에 대한 공식 논평을 거부했습니다.트럼프 대통령은 이란에 대한 공격을 재개할 수 있다는 신호를 공개적으로 발신하면서도 이란 강경파에 접근하며 외교적 해결을 모색하고 있습니다.밴스 부통령이 최근 트럼프 대통령의 지시로 이란의 강경파 안보 수장에게 협상 재개를 위한 접촉을 시도한 것으로 전해졌습니다.네타냐후가 이끄는 우파 여당인 리쿠드당은 지난달 27일 치러진 총선에서 원내 제1당 지위를 얻었습니다.리쿠드당이 중심이 된 친네타냐후 블록은 전체 120석의 의석 중 53석을 확보해 반네타냐후 시온주의자 블록(48석)에 앞섰지만, 반네타냐후 진영은 19석을 확보한 아랍계 정당을 끌어들여 반네타냐후 연정을 꾸리기 위한 논의에 들어갔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)