미국서 9명 탄 제트기 주택가 도로에 추락…탑승자 전원 사망

▲ 미국 플로리다주 팜비치 카운티에서 발생한 경비행기 추락 사고 현장에서 경관들이 대응하고 있다.

미국 플로리다주 팜비치 카운티에서 9명을 태운 제트기가 주택가 인근 도로에 추락해 탑승자 전원이 사망했다고 CNN 방송이 1일(현지시간) 보도했습니다.추락 지점은 웨스트팜비치 공항에서 남쪽으로 6㎞가량 떨어진 곳에 있는 주택가 인근 도로입니다.연방항공청(FAA)에 따르면 사고 제트기는 전세기로 이용할 수 있도록 등록된 리어젯 60 기종으로 텍사스주 오스틴-버그스트롬 공항에서 카리브해 바하마로 향하던 중이었습니다.항공기 추적 데이터를 보면 이 제트기는 사고 직전 1분 동안 2만7천 피트(약 8천 230m)나 급강하했습니다.CNN 계열사인 WPBF방송이 공개한 영상을 보면 제트기가 추락해 도로에 충돌한 지점의 노면은 충격으로 뒤틀리고 움푹 파여 큰 구덩이가 생겼습니다.숀 더피 미 교통부 장관은 엑스(옛 트위터)에 사고기가 추락 직후 화염에 휩싸였다고 밝혔습니다.사고 당시 해당 지역에는 산발적으로 거센 폭풍우가 몰아쳤습니다.사고 제트기도 급강하를 시작하기 몇 분 전 강한 뇌우 구간을 통과한 것으로 전해집니다.다만 뇌우가 사고 원인으로 작용했는지는 아직 확실히 밝혀지지 않았습니다.FAA는 국가교통안전위원회(NTSB)와 함께 사고 원인을 조사할 계획입니다.당국은 사고가 발생한 도로 인근을 통제하고 별도 공지가 있을 때까지 우회로를 이용할 것을 권고했습니다.NTSB 기록에 따르면 이번 사고는 올해 미국에서 발생한 항공 사고 중 두 번째로 많은 사망자를 냈습니다.앞서 지난 6월 미주리주 버틀러에서 스카이다이빙용 경비행기가 추락해 12명이 숨진 바 있습니다.도널드 트럼프 대통령은 이날 플로리다주 팜비치의 마러라고 자택에 머물다가 사고 발생 약 1시간 전 인근 웨스트팜비치 공항에서 대통령 전용기 에어포스원을 타고 떠난 것으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)