뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

고 최불암 오늘 발인…'국민 아버지' 영면에

최재영 기자
작성 2026.11.02 06:25 조회수
PIP 닫기
<앵커>

나흘 전 세상을 떠난 배우 최불암 씨의 발인이 오늘(2일) 오전 엄수됩니다. 고인은 경기 파주시 동화경모공원에서 영면에 듭니다.

최재영 기자입니다.

<기자>

'국민 아버지'로 불리며 사랑받았던 배우 최불암 씨가 오늘 마지막 길에 오릅니다.

고인의 발인은 오늘 오전 7시 40분 비공개로 엄수됩니다.

이어 오전 9시 서울 여의도 성당에서 염수정 추기경이 집전하는 장례 미사가 열립니다.

장례 미사에서는 고인을 평소 '이모부'라고 부르며 각별하게 지냈던 팝페라 가수 임형주 씨가 '아베 마리아'를 부르며 고인의 마지막 길을 배웅합니다.

임 씨는 앞서 SNS를 통해 "몇 달 전 병문안에서의 인사가 영원한 작별 인사가 될지 몰랐다"며 고인을 추모했습니다.

고인은 장지로 향하기 전 생전 전국 후원회장을 맡았던 초록우산 어린이재단을 마지막으로 방문합니다.

이후 경기도 파주시 동화경모공원에 안장될 예정입니다.

최불암 씨는 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 재활치료를 이어왔지만 건강이 악화하면서 지난달 29일 향년 87세로 별세했습니다.

1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔한 고인은 67년 동안 연기자의 길을 걸었습니다.

특히 '수사반장'의 박 반장과 '전원일기'의 김 회장으로 국민적인 사랑을 받았습니다.

2011년부터는 KBS '한국인의 밥상'을 진행하며 우리 이웃들의 삶을 따뜻하게 전했습니다.

우리는 고인을 드라마 속 국민 아버지로, 이웃의 삶을 전하던 진행자로, 그리고 특유의 넉넉한 웃음으로 오래도록 기억할 겁니다.

(영상편집 : 안여진, 영상출처 : KBS)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
최재영 기자 사진
최재영 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지