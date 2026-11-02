뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'비자 거부' 논란에…"수십 년 전 행동과 연관"

이한석 기자
작성 2026.11.02 06:29 조회수
PIP 닫기
<앵커>

최근 민주당 일부 국회의원들의 방미 비자 발급이 거부되고 지연된 데 대해 마코 루비오 미 국무 장관이 입장을 밝혔습니다. 일부 의원의 수십 년 전 과거 행동이 영향을 줬다는 취지로 말했습니다.

워싱턴 이한석 특파원의 보도입니다.

<기자>

주요 20개국 외무장관 회의를 마친 마코 루비오 미 국무장관이 한국 의원들의 비자 거절과 지연 논란에 대해 직접 입장을 냈습니다.

특정 개인의 수십 년 전 과거 행동과 얽힌 사안으로 본다고 밝혔습니다.

[마코 루비오/미 국무장관 : 아마 20여 년 전에 특정 비자 소지자의 행동과 관련해 문제가 있었던 경우가 있었던 것 같습니다.]

지난 1991년 징역 3년에 자격정지 3년 형을 선고받았던 진성준 국회 국방위원장의 국가보안법 위반 전력이 심사 과정에 반영됐음을 시사한 대목입니다.

진성준 위원장은 국회 국방위 차원의 미 태평양 사령부 방문 등을 위해 방미 비자를 신청했으나, 지난달 28일 미국 측이 비자 발급을 거부하면서 논란이 불거졌습니다.

앞서 민주당 당 대표를 지낸 정청래 의원도 지난달 주미대사관 국정감사를 위해 미국을 방문하려다 비자 발급 지연으로 방문 지역을 급히 변경하기도 했습니다.

루비오 장관은 한국 여당 국회의원들에 대한 잇단 비자 발급 논란으로 한미 관계의 긴장이 우려된다는 질문에 대해서는 기자회견이 아닌 양국 간 공식 채널을 통해 풀겠다고 말했습니다.

(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김호진)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
이한석 기자 사진
이한석 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지