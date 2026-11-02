'비자 거부' 논란에…"수십 년 전 행동과 연관"

<앵커>



최근 민주당 일부 국회의원들의 방미 비자 발급이 거부되고 지연된 데 대해 마코 루비오 미 국무 장관이 입장을 밝혔습니다. 일부 의원의 수십 년 전 과거 행동이 영향을 줬다는 취지로 말했습니다.



워싱턴 이한석 특파원의 보도입니다.



<기자>



주요 20개국 외무장관 회의를 마친 마코 루비오 미 국무장관이 한국 의원들의 비자 거절과 지연 논란에 대해 직접 입장을 냈습니다.



특정 개인의 수십 년 전 과거 행동과 얽힌 사안으로 본다고 밝혔습니다.



[마코 루비오/미 국무장관 : 아마 20여 년 전에 특정 비자 소지자의 행동과 관련해 문제가 있었던 경우가 있었던 것 같습니다.]



지난 1991년 징역 3년에 자격정지 3년 형을 선고받았던 진성준 국회 국방위원장의 국가보안법 위반 전력이 심사 과정에 반영됐음을 시사한 대목입니다.



진성준 위원장은 국회 국방위 차원의 미 태평양 사령부 방문 등을 위해 방미 비자를 신청했으나, 지난달 28일 미국 측이 비자 발급을 거부하면서 논란이 불거졌습니다.



앞서 민주당 당 대표를 지낸 정청래 의원도 지난달 주미대사관 국정감사를 위해 미국을 방문하려다 비자 발급 지연으로 방문 지역을 급히 변경하기도 했습니다.



루비오 장관은 한국 여당 국회의원들에 대한 잇단 비자 발급 논란으로 한미 관계의 긴장이 우려된다는 질문에 대해서는 기자회견이 아닌 양국 간 공식 채널을 통해 풀겠다고 말했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김호진)