이 대통령, 오늘 시정연설…'821조' 예산안 설명

<앵커>



이재명 대통령이 오늘(2일) 역대 최대 규모인 내년도 정부 예산안에 대해 시정연설에 나섭니다. 국회도 본격적인 예산안 심사에 돌입합니다.



오늘 첫 소식, 하정연 기자입니다.



<기자>



역대 최대 규모인 내년도 예산안을 직접 설명하기 위해 이재명 대통령이 오늘 시정연설에 나섭니다.



정부가 국회에 제출한 내년도 예산안은 820조 9천억 원으로 올해 본 예산보다 93조 원 늘었습니다.



이 대통령은 시정연설을 통해 이번 예산안 편성 방향을 설명하고 국회의 협조를 당부할 것으로 보입니다.



내년도 예산안에는 3대 메가 프로젝트와 미래 성장 엔진 확충, 청년 성장 단계별 지원 등 5개 분야에 중점 투자하는 내용이 담겼습니다.



민주당은 성장과 민생을 모두 챙기려는 정부 기조에 맞춰 적극 재정을 뒷받침한다는 방침이지만 국민의힘은 선심성 예산 등을 막겠다며 총 134조 원 삭감을 벼르고 있습니다.



최대 쟁점은 반도체 등 추가 세수를 활용하는 160조 원 규모의 미래대응기금 신설입니다.



민주당은 미래를 위한 투자라며 원안 사수를 외치고 있는 반면, 국민의힘은 국가 부채 상환이 먼저라며 반대하고 있어 충돌이 불가피할 전망입니다.



국회는 이번 주 예산결산특별위원회 종합정책질의를 시작으로 예산안 심사에 본격 착수합니다.



내년도 예산안의 법정 처리 시한은 다음 달 2일, 하지만 예산안뿐 아니라 조희대 대법원장 국정조사와 조작 기소 특검 같은 정치 현안까지 산적해 있어 시한 내 처리가 쉽진 않을 것으로 보입니다.