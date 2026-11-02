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김윤석·구교환, 시골 기차역서 만났다…영화 '폭설'로 5년만 호흡

고희경 기자
작성 2026.11.02 08:12 조회수
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배우 김윤석 씨와 구교환 씨가 영화 '모가디슈' 이후 5년 만에 새 영화 '폭설'에서 다시 연기 호흡을 맞췄습니다.

감독은 두 사람의 조합이 환상적이었다고 감탄했습니다.

[들어와, 들어와! (너 저 깨트린 거 뱀술이지?)]

오는 18일 개봉하는 '폭설'은 쇠락한 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되면서 벌어지는 미스터리 드라마입니다.

감독은 김윤석 씨와 구교환 씨의 조합이 환상적이었다며 두 사람과의 작업이 짜릿했다는데요.

역장 갑수를 연기한 김윤석 씨는 "감독이 완전히 놀아보라는 판을 깔아줬다"라며 "촬영이 끝날 때마다 구교환 씨와 함께 먹으러 다니다 보니 좋은 호흡이 나올 수밖에 없었다"라고 설명했습니다.

이어 김윤석 씨는 이번 영화에 대해 나약한 인간이 선택의 기로에 놓였을 때 벌어지는 블랙 코미디가 시종일관 교차할 거라고 말했습니다.

(화면출처 : 쇼박스)
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