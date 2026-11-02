뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[글로벌 마켓시황] 중간선거 앞두고 '경계'…미 선물 일제히 하락

SBS 뉴스
작성 2026.11.02 07:46 조회수
PIP 닫기
글로벌 시황입니다.

이번 주 뉴욕 주식시장은 서머타임 해제 속에 10월 ISM 제조업 PMI 발표와 애플, 팔란티어 등 주요 기업들의 실적 공개, 그리고 3일 치러지는 미 중간선거를 앞두고 짙은 경계감이 흐르고 있습니다.

AMD와 ARM 등 주요 기술주의 실적 발표도 이어지는데요.

AI 투자 확대가 실제 수익으로 연결되고 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

시장은 3일 치러지는 미국 중간선거에도 주목하고 있습니다.

선거 결과에 따라 향후 재정·산업 정책의 방향이 달라질 수 있는 만큼 시장의 경계감이 높아지고 있습니다.

경제지표 가운데서는 주중 발표되는 구인·이직보고서와 ADP 민간고용, ISM 서비스업 지수에 이어 금요일 공개되는 10월 고용보고서가 최대 분수령이 될 전망입니다.

다음은, 지난주 마감한 미국 선물 시장 살펴보겠습니다.

지난주 빅테크 실적 부진으로 AI 관련주에 매도세가 집중된 가운데, 이번 주 주요 기업들의 실적 발표와 고용지표를 앞두고 투자자들의 경계감이 이어지고 있습니다.

미 주가 지수 선물은 일제히 하락했는데요.

다우 선물은 500 포인트 넘게 빠지며 5만 천 9백 선에서 마감했고, 나스닥 100 선물은 2만 9천 선을 밑돌면서 천 18포인트 빠졌습니다.

S&P 500 선물도 100포인트 넘게 하락하며 7,600선에서 마감했습니다. 러시아 2,000 선물도 45포인트 약세를 보이면서 2,800선에서 마감했습니다.

대형 기술주에서 따른 업종이 자금으로 이동한 흐름이 나타났습니다.

이번 주 발표되는 고용지표가 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수로 꼽히는데요.

고용이 예상보다 강할 경우 금리 상승 압력이 커질 수 있어 시장에 관심이 집중되고 있습니다. 

미국 금리 10년 선물은 4.941%를 기록했습니다.

원유 선물은 배럴당 $102 선을 기록했습니다.

이번 주 주요 기술주의 실적 발표가 선물 시장 투자 심리에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.

애플이 우리 시간으로 내일(3일) 새벽 실적 발표를 앞두고 있는데요.

애플 선물은 1%대 빠졌고, 엔비디아 선물은 4%대 하락한 채 마감했습니다.

지금까지 CME 선물 시장 살펴봤습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지