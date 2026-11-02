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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

조제행 기자
작성 2026.11.02 06:04 조회수
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1. 이 대통령, 예산안 시정연설…'821조' 역대 최대

이재명 대통령이 오늘(2일) 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설에 나섭니다. 모두 821조 원으로 역대 최대 규모인데 국민의힘은 선심성 예산을 삭감하겠다면서 첨예한 대치를 예고했습니다.

2. 공군 훈련기 2대 공중 충돌…공군은 '쉬쉬'

두 달 전 공군 제3비행단 소속 훈련기 2대가 공중에서 충돌하는 사고가 발생했습니다. 두 훈련기가 크게 파손됐지만 공군은 외부에 사고 사실을 알리지 않았습니다.

3. 미 중간선거 D-2…트럼프 "거부권 적극 행사"

미국에서는 중간 선거가 이틀 앞으로 다가오면서 막판 유세가 한창입니다. 트럼프 대통령은 민주당이 의회를 장악하면 적극적으로 거부권을 행사할 거라고 또 말했습니다.

4. '국민 아버지' 최불암 오늘 발인…추모 속 영면

지난달 29일 향년 87세로 별세한 배우 최불암 씨의 발인이 오늘 오전 엄수됩니다. 고인은 서울 여의도 성당에서 염수정 추기경이 집전하는 장례 미사를 거쳐 경기도 파주에 안장될 예정입니다.
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