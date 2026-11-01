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이화영 측 "이달 3일 재심 청구"…형집행정지 신청도 검토

신용일 기자
작성 2026.11.01 21:50 조회수
이화영 측 "이달 3일 재심 청구"…형집행정지 신청도 검토
▲ 이화영 전 경기도 평화부지사

쌍방울 대북송금 사건으로 수감 중인 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인단이 오는 3일 재심을 청구하기로 했습니다.

이 전 부지사 변호인단인 류재율 변호사는 오늘(1일) SBS에 "오는 3일 오전 9시 수원고법에 재심 청구서를 제출할 예정"이라고 밝혔습니다.

재심 청구서의 전체 분량은 약 300쪽에 달하는 것으로 알려졌습니다.

변호인단은 당일 재심 청구서를 제출하기 전 수원고법 앞에서 기자회견을 열고 관련 입장을 밝히겠다는 계획입니다.

이 전 부지사 측은 이와 별개로 지난달 23일 이른바 '술파티 위증' 사건 항소심 재판부에 위헌법률심판 제청을 신청했습니다.

앞서 이 사건 1심 재판부는 지난 6월 사상 최장기인 열흘간의 국민참여재판 끝에 이 전 부지사의 여러 혐의 가운데 국회증언감정법 위반(위증) 혐의를 유죄로 인정해 징역 4개월을 선고했습니다.

이 전 부지사 측은 배심원단의 유·무죄 평결 방식을 다수결로 정한 국민참여재판법 조항이 헌법에 위배된다고 주장하고 있습니다.

재판부가 신청을 받아들여 헌법재판소에 위헌법률심판을 제청할 경우 헌법재판소의 결정이 나올 때까지 원칙적으로 이 사건 재판은 정지됩니다.

또 이 전 부지사 측은 향후 재심 청구 과정에서 이 전 부지사에 대해 형 집행 정지 신청을 하는 방안도 검토하고 있습니다.

이 전 부지사는 쌍방울그룹 뇌물수수 및 대북 송금 공모 혐의로 대법원에서 징역 7년 8개월이 확정돼 수원구치소에 수감 중입니다.
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