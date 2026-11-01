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[날씨] 가을비로 시작한 11월…새벽 강수량은

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작성 2026.11.01 21:16 조회수
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11월의 첫날부터 가을비가 내렸습니다.

기압골의 영향으로 종일 비가 내렸는데요.

내일(2일)은 서해에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받으며 오전부터 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.

내일 새벽까지 예상되는 강수량을 한번 살펴보겠습니다.

경기 남부와 강원 중남부 지역에 5mm 안팎, 충청과 전북, 경북 지역에 5~20mm, 전남과 경남·제주 지역에 5~40mm, 제주 산간 지역에는 10에서 최고 60mm의 비가 예상되고요, 서울과 경기 북부, 강원 북부 지역에는 1mm 안팎의 비가 예상되고 오늘 밤이 되면 대부분 그치겠습니다.

오늘 비가 내리며 서울의 낮 기온 한 자릿수에 머물며 낮에도 추웠습니다.

내일은 잠시 기온이 오르겠지만 밤부터는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 모레 아침 기온 3도로 뚝 떨어지겠습니다.

따뜻한 옷차림 해주셔야겠습니다.

한편, 어제 발원한 황사의 영향으로 내일 새벽부터 오전 사이 서해안과 제주를 중심으로는 황사가 나타날 가능성이 있겠습니다.

내일 새벽 한때 경기 북부 내륙 지역을 중심으로는 짙은 안개 끼는 곳이 있겠습니다.

제주 지역에는 바람이 강하게 불어들겠습니다.

내일 아침 기온 서울 9도, 대전 8도에서 출발하겠고요, 낮 기온은 서울 15도, 대구는 18도 예상됩니다.

당분간 기온은 오르락내리락하겠고요, 목요일에는 충청 이남 지역을 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.

(안수진 기상예보사)
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