'10연승' 노리던 삼성, '서울 라이벌' SK가 막았다!

<앵커>



프로농구에서 개막 10연승과 최단 경기 전 구단 상대 승리 신기록에 도전했던 삼성의 도전이 서울 라이벌 SK에 막혀 무산됐습니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



KBL 사상 첫 개막 9연승을 달성한 서울 라이벌 삼성을 상대로, SK는 아시안게임 금메달리스트 다니엘이 부상으로 빠진 악재 속에서도 특유의 빠른 농구로 주도권을 잡았습니다.



오재현은 패스를 가로챈 뒤 속공으로 상대 수비를 흔들었고, 워니의 긴 패스를 받은 힉스는 시원한 덩크슛을 터트리며 전반을 16점 앞선 채 마쳤습니다.



3쿼터 중반에는 외곽포까지 불을 뿜었습니다.



오재현은 외곽슛을 꽂아 넣고 추가 자유투까지 성공하는 4점짜리 플레이로 일찌감치 승부에 쐐기를 박았습니다.



오재현이 시즌 최다인 22점을 올린 SK는 90대 76, 대승으로 5연승을 달렸고, 개막 10연승과 역대 최소 경기 전 구단 상대 승리 대기록을 노렸던 삼성은 시즌 첫 패배를 당했습니다.



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DB는 34득점을 올린 에이스 알바노를 앞세워 LG를 꺾고 2연패에서 벗어났고, 배스가 34득점을 기록한 KT는 소노를 누르고 2연승을 달렸습니다.



(영상편집 : 박정삼)