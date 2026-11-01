[단독] 공군 장성들, 군악대 불러 '술판'…비행 취소까지

<앵커>



공군은 지난해부터 전투기 민가 오폭에 공중통제기 기관총 낙하까지 잇따른 사고로 기강해이라는 지적이 끊이질 않았습니다. 공군은 기강을 바로잡겠다며 사과했지만, 저희가 입수한 지난 4월 공군 내부 회식 영상에 담긴 모습은 사뭇 달랐습니다. 공군 장성들이 참여한 이 '소통 간담회', 일과 시간 음주가무도 모자라 군악대 병사들까지 동원됐습니다. 그다음 날, 비행단장의 비행 일정도 취소됐습니다.



첫 소식, 배준우 기자의 단독보도입니다.



<기자>



조종복을 입은 공군 장교들이 손을 든 채 껑충껑충 뛰고, 군악대 병사는 기타와 건반 연주, 그리고 노래로 흥을 돋웁니다.



장교들이 줄지어 다니는 이른바 기차놀이도 합니다.



가운데에서 춤을 추는 두 사람은 공군 중장인 교육사령관과 공군 준장인 제3훈련비행단장입니다.



지난 4월 29일, 경남 사천 공군 3훈련비행단 식당에서 열린 교육사령관 소통 간담회의 현장 영상입니다.



원래 행사 계획은 간담회, 단체운동, 격려 만찬이었는데 단체운동은 생략하고 오후 5시부터 약 3시간 동안 음주 만찬을 즐긴 걸로 알려졌습니다.



만찬에 참석했던 한 장교는 "장교 1인당 소주 한두 병꼴로 마셨고, 맥주와 독한 위스키도 많이 마셨다"고 말했습니다.



업무 시간이 끝나지도 않았는데 술자리를 가졌고, 군 공식 행사가 아닌 장교들 음주 만찬에 군악대 병사들을 동원한 건 복무규정 위반 소지가 있다는 지적이 공군 내부에서 나오고 있습니다.



또 3훈련비행단장은 만찬 다음 날인 4월 30일에 잡혔던 '현장 확인 비행'을 취소한 걸로 나타났습니다.



음주가 비행 취소 원인으로 꼽히는데 공군은 별도 조사를 안 한 걸로 전해집니다.



공군은 "잇따른 비행 사고로 사기가 저하된 장병들을 격려하는 차원에서 소통 간담회를 연 것"이라고 밝혔습니다.



(영상편집 : 최진화, 디자인 : 임찬혁)