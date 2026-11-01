[자막뉴스] '독극물 사형' 생존 후 "육체와 마음에 통증"…"재집행은 거부"

사형 집행용 약물을 두 차례나 투여받고도 살아남은 미국 여성 사형수가 "깨어보니 끔찍한 통증과 혼란뿐이었다"고 첫 공식 입장을 내놨습니다.



미 테네시주 사형수인 크리스타 파이크는 변호인을 통한 성명에서 "죽을 준비를 마친 상태로 사형장에 들어갔고, 마음의 평정을 찾은 상태"였지만, "며칠 뒤 응급실에서 깨어났고, 지금은 육체뿐 아니라 마음과 영혼에도 고통이 있다"고 말했습니다.



그는 "사형 집행일 이후의 삶은 생각해본 적이 없다"며, "피해자 가족이 겪은 끔찍한 고통과 상실을 계속 생각하고 있다"고 주장했습니다.



파이크는 지난 1995년 18살의 나이로 남자친구 등과 함께 19살 콜린 슬레머를 살해한 혐의로 이듬해 사형을 선고받았습니다.



약 30년간 교도소에 복역한 파이크는 지난 9월 30일 테네시주 내슈빌의 한 교도소에서 사형 집행용 약물인 펜토바르비탈을 두 차례 투여받고도 살아남아 병원으로 이송됐습니다.



약 일주일만인 지난달 6일 의식을 되찾았고, 팔이 보라색으로 변하는 등 약물이 혈관 밖 조직으로 새어 나갔을 때 나타나는 '정맥 외 유출' 증상을 보였습니다.



파이크는 병원 치료 후 교도소로 돌아왔지만, 의료병동에서 격리된 채 지내면서 "그런 고립은 또 다른 고통을 준다"고 말한 걸로 알려졌습니다.



파이크의 변호인단은 종신형으로의 감형과 함께 다른 수감자들과 교류할 수 있도록 해달라고 법원에 요청했습니다.



테네시 주지사는 올해 말까지 사형 집행을 유예한 채 사형 집행 실패에 대한 독립적인 조사를 지시했지만, 변호인들의 감형 요구는 거부했습니다.



파이크에 대한 사형 재집행은 현재로서는 불분명합니다.



변호인단이 재집행 시도에 맞서 싸우겠단 입장을 밝힌 가운데, 파이크 본인은 "내가 왜 그날 밤 살아남았는지, 앞으로 무슨 일이 생길지도 모르겠다"고 밝혔습니다.



(취재 : 박현석, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)