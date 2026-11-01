뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[D리포트] 최민정, 짜릿한 금빛 역전쇼…'국가대표 은퇴 시즌' 에도 연속 금메달

김형열 기자
작성 2026.11.01 15:01 조회수
PIP 닫기
쇼트트랙 간판 최민정이 국가대표로서 마지막 시즌 월드 투어에서 거침없는 금빛 질주를 이어갔습니다.

최민정은 캐나다 몬트리올에서 열린 월드투어 2차 대회 여자 1,000m에서 준준결승과 준결승 모두 조 1위를 차지한 뒤, 결승에서는 짜릿한 역전 레이스를 펼쳤습니다.

홈팀 캐나다 선수 3명이 선두권을 장악한 가운데, 4위로 달리던 최민정은 마지막 2바퀴를 남기고 승부수를 던졌습니다.

바깥쪽 코스로 치고 나가 한 바퀴 만에 2명을 제치고 2위로 올라선 뒤, 마지막 반 바퀴를 남기고 절묘하게 인코스를 공략해 지난 시즌 월드 투어 종합 챔피언인 코트니 사로까지 제쳤습니다.

0.063초 차 1위로 결승선을 통과한 최민정은 두 팔을 번쩍 들어 올리며, 2주 연속 이 종목 금메달을 자축했습니다.

올 시즌을 끝으로 대표팀 은퇴를 선언한 28살의 최민정은 여전히 세계 최고의 경쟁력과 자신감을 드러냈습니다.

[최민정/ 쇼트트랙 국가대표 : 정말 힘든 경기였지만 저 자신을 믿었습니다. 몬트리올에서는 항상 금메달을 땄기 때문에 이번에도 기대했는데, 다시 금메달 을 따 정말 기쁩니다.]

최민정은 여자 3,000m 계주에서도 엄청난 추월 능력을 뽐냈습니다.

마지막 2바퀴를 남기고 이탈리아와 캐나다에 이은 3위로 바통을 이어받은 최민정은 힘차게 아웃코스를 내달려 격차를 좁혔고, 마지막 코너에서 절묘하게 안쪽을 파고든 뒤 날 들이밀기 경쟁을 펼쳤습니다.

치열한 접전 속에 캐나다가 페널티를 받은 가운데, 이탈리아에 불과 0.014초 밀린 대표팀은 두 대회 연속 은메달을 따냈습니다.

1차 대회에서 금메달 1개를 포함해 메달 4개를 획득한 데 이어, 오늘도 금메달과 은메달을 하나씩 추가한 최민정은 내일(2일) 주종목 1,500m 등에서 메달 레이스를 펼친 뒤 귀국해, 이번 달 국내에서 열리는 월드투어 3차 대회를 준비합니다.

(취재 : 김형열, 영상편집 : 박정삼, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김형열 기자 사진
김형열 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지