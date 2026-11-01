[날씨] 내일 새벽까지 비 계속…모레 아침 기온 '뚝'

11월의 첫날인 오늘(1일) 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 비구름은 수도권과 강원 남부, 충청과 영남 내륙, 호남 지역에 위치해 있습니다.



비는 내일 새벽까지 이어지다 그칠 텐데요.



예상되는 강수량 수도권과 강원 지역에 5mm 안팎, 충청과 전북, 경북 지역에 5~20mm 전남과 경남, 제주 지역에 5~40mm 제주 산간 지역을 중심으로는 20에서 최고 60mm의 비가 내리겠습니다.



수도권과 강원 지역의 비는 소강상태를 보일 때가 많겠고요.



중북부 지역의 비는 밤이 되면 대부분 그치겠습니다.



오늘 비가 내리면서 쌀쌀합니다.



내일은 오늘보다 기온이 다소 오르겠지만 밤부터는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 모레 아침 기온 서울이 3도까지 뚝 떨어지면서 춥겠습니다.



급격한 기온 변화에 건강관리 잘해주셔야겠습니다.



내일 오전부터 차차 하늘이 맑게 드러나겠습니다.



내일 아침 기온 살펴보시면 서울과 대구 9도에서 출발하겠고요.



낮 기온은 서울 15도, 대구 18도로 오늘보다 다소 높겠습니다.



목요일에는 남부와 제주 지역을 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)